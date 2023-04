Majitel Fordu názorně ukázal světu, proč s naprostou většinou moderních aut už nejde couvat s otevřenými dveřmi před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Pro dříve narozené je to běžná řidičská praktika, která dovoluje lépe se zorientovat ve spletitých prostorech. U moderních aut je ale prakticky nemožné ji dál provádět. Řidič tohoto Mustangu vám ukáže, proč to tak musí být.

Pokud jezdíte moderními - a ne nutně těmi úplně nejmodernějšími - auty, museli jste si toho všimnout. Když se pokusíte zařadit zpátečku, otevřít dveře a vycouvat sledujíc, jak daleko je třeba obrubník od vašich kol nebo vedlejší vůz od vašich blatníků, máte smůlu. U vozů s automatickými převodovkami je to obvykle zcela nemožné, u některých aut s manuály též, u jiných to lze provádět jen po jistém přelstění bezpečnostních systémů.

Proč? Protože moderní automobily byly naprogramovány tak, aby nedovolily autu pohyb v jiném než uzavřeném stavu. A tak buď přepnutím do režimu P nebo aplikací elektronické ruční brzdy zamezují tomu, aby se auto se zařazenou zpátečkou a otevřenými dveřmi mohlo hýbat. Důvody jsou v zásadě dvojí - buď snaha o to, aby auto „neodjelo samo”, když byste jej opustili v režimu, kdy je schopno pohybu i bez vaší snahy, nebo aby nebylo poškozeno pohybem s otevřenými dveřmi.

Říkáte si, kdo je tak nedůtklivý, aby se mu něco takového „povedlo”? No, takoví se skutečně najdou, jak můžete spatřit na videu níže. Na něm řidič Fordu Mustang vyráběného mezi roky 2014 a 2017, kdy takové systémy ještě nebyly skoro standardem, zkouší vyjet z garáže s otevřenými dveřmi. A zapomene na to, že má otevřené dveře. Co se stane pak, už si domyslíte - z garáže není zase tak široký výjezd. A je pozoruhodné, že ani první kontakt s „futry” řidiče nepřiměje nepokračovat v jízdě, auto doslova zdevastuje.

Až tedy příště právě třeba v garáži nebo na parkovišti u nákupního centra budete marně bojovat s tím, jak přimět auto pohybovat se s otevřenými dveřmi, vzpomeňte si na podobné kolegy-řidiče. Právě kvůli nim automobilky obvykle zamezují tomu, aby něco takového bylo technicky možné, bohužel.

Řidič podobného Ford Mustang vám na videu níže ukáže, proč si automobilky nepřejí, aby někdo s autem jezdil, zejména pak couval s otevřenými dveřmi. Foto: Ford

Zdroj: roc_nyc@Instagram

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.