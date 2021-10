Majitel McLarenu za 450 milionů s ním na přehlídce provedl něco, co už možná neuvidíte před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Je to jedno z nejobdivovanějších aut dějin, která se v aukcích momentálně prodávají za více jak 20 milionů dolarů a většina majitelů je už proto akorát schovává v garáži. Tento ho u jezera Como pořádně „odpálil”.

Spatřit naživo McLaren F1 musí být pro každého fanouška rychlých kol svátkem. Britský supersport vznikl v pouhých 106 exemplářích, do čehož jsou navíc započítány také prototypy. Pokud pak od daného množství odečteme sbírku sultána z Bruneje a závodní speciály, dostáváme se pomalu na polovinu zmíněného čísla. Snadno se tak může stát, že pouhé letmé setkání bude tím jediným ve vašem životě. Není tedy překvapivé, že kdekoliv se McLaren F1 objeví, tam je obklopen nekonečnými davy.

Nejinak tomu bylo při přehlídce Concorso d'Eleganza Villa d'Este, která se opět pod taktovkou BMW o uplynulém víkendu konala u italského Lago di Como. Na akci se objevil i nejdražší nový vůz současnosti, tedy Rolls-Royce Boat Tail, stejně jako třeba Ferrari 250 GT Tour de France z roku 1956. To bylo porotou zvoleno nejkrásnějším vozem přehlídky, což možná v Mnichově nesou nelibě - pořádání akce pro ně nemůže být levnou záležitostí, nejcennější trofej z ní ale už posedmé v řadě zamířila k vozu italské produkce.

Oceněn byl nicméně i onen McLaren, když zvítězil v kategorii Trofeo Auto Design. Vůz patřící Ahmadu Gozalovi přitom stejně jako zbytek produkce užívá 6,1litrový atmosférický dvanáctiválec BMW, který byl továrnou naladěn na 627 koní výkonu a 650 Nm točivého momentu. S těmito parametry vůz zvládá zrychlit na stovku za něco málo přes tři sekundy, zatímco jeho maximum leží u hranice 390 km/h. I díky tomu byl dlouhou dobu nejrychlejším vozem planety a dodnes zůstává nejrychlejším silničním autem poháněným nepřeplňovaným motorem.

Jelikož cenou může konkurovat i zmiňovanému Rolls-Roycu (ceny dosahované v aukcích dnes přesahují 20 milionů dolarů, poslední kus by prodán za více jak 450 milionů Kč), není až tak nepochopitelné, proč majitelé tato auta zřídkakdy používají. I Gozal na něj při parkování dává velký pozor, na závěr níže přiloženého videa (v čase asi 5:50) však vozu povolí otěže a při rozjezdu jej pošle do zatáčky smykem. Moc mu to nevyšlo, přesto si to zaslouží potlesk - taková odvaha už se nevidí a je dost dobře možné, že v takové akci McLaren F1 znovu neuvidíme už nikdy.

Spatřit naživo McLaren F1 je doslova svátkem, zvláště pokud se majitel nebojí jeho 627 atmosférických koní pustit ze řetězu. Jako v případě tohoto kusu o víkendu na Concorso d'Eleganza Villa d'Este. Foto: BMW

Zdroj: Automotive Mike@YouTube

Petr Prokopec