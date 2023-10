Majitel Lamborghini odstavil porouchané auto v rychlém pruhu dálnice, v plné rychlosti jej smetlo čínské SUV před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Lamborghini

Chtělo to dva slaboduché řidiče, kteří se museli sejít na jednom místě, aby se něco takového mohlo stát, výsledek ale budiž varováním pro všechny. Odstavit auto v rychlém pruhu dálnice je totální nesmysl, nedávat pozor tamtéž jakbysmet.

Nehody se stávají, od toho jsou to nehody, většině z nich ale lze předejít. A některé z nich je možné označit za naprosto zbytečné, což platí třeba o té na videu níže. Byť se při ní jako zázrakem nikomu nic vážného nestalo, je bez nadsázky brutální. A předejít ji mohl kdokoli ze zúčastněných, kdyby aspoň trochu chtěl.

Co se stalo? Majiteli Lamborghini selhalo auto při jízdě po dálnici. Rýpneme si - to se italským vozům stává. Ať už se ale stalo cokoli, majitel měl v takovou chvíli možnost se setrvačností přesunout do odstavného pruhu. Z nějakého důvodu to neudělal a zastavil po levé straně toho rychlého, což by mělo v soudném člověku způsobit „paniku level 10”, ať použijeme nějaký moderní termín - tohle zavání totálním průšvihem samo o sobě. Kdybych se do takové situace dostal, popadnu vestu a trojúhelník a poběžím proti provozu všechny varovat, neboť vysoká rychlost a nečekané stojící auto nejdou dohromady. Dotyčný to ale vzal „na pohodu”.

Pustil výstražné blikače, to ano, z auta si ale jinak něco vyndal a přesunul se k okraji dálnice. Aspoň že tak, neboť záhy se za ním objevilo rozjeté SUV Geely, které u nás známe jako Monjaro (doma Xingyue L), jehož řidič asi honil Angry Birds nebo něco takového. Na odstavený vůz tak vůbec, ale vůbec nezareagoval a v plné rychlosti to do něj napálil. Následky jsou smutné, oba vozy jsou na kaši. Další řidiči naštěstí stihli zareagovat a podle dostupných zpráv šofér Geely unikl vážným zraněním, ale jinak je to opravdu dvojité selhání k pohledání.

Řekli bychom: Nenechávejte auta v rychlém pruhu dálnice, pokud to není nevyhnutelně nutné, a věnujte i v relativně nenáročném dálničním provozu pozornost tomu, co se děje před vámi. Máme ale pocit, že to pro některé bude jako: „Neolizujte železné zábradlí! Neolizujte ani namrzlé kliky dveří” Přesto se o to pokusíme, video níže budiž velmi důrazným varováním před možnými následky opaku.

Podobné Lamborghini Huracán... Ilustrační foto: Lamborghini



...padlo v Číně za oběť Geely Monjaro, které to tedy odneslo též. Těžká nehoda chtěla dva velmi slaboduché řidiče na jednom místě, ale „podařilo se”. Ilustrační foto: Geely

Zdroj: Carscoops

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.