Majitel naboural jedno z nejvzácnějších Ferrari, z přední části si může udělat trsátka za miliony před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ferrari

Vzniklo jen ve 40 kusech, z nichž navíc pouze některé automobilka posunula na vyšší úroveň zvanou Evo. Právě jeden takový kousek odskákal jízdu na okruhu poškozenou karoserií i podvozkem.

Pokud se vám na účtu válí zbytečné miliony a jste fanouškem Ferrari, pak není nic jednoduššího, než kontaktovat dealera a některý z vozů „běžné“ produkce si objednat. O poznání komplikovanější je situace ve chvíli, kdy zatoužíte po některém z limitovaných vozů. V té chvíli již musíte projít sítem automobilky, stále však máte více šancí, než kdybyste zatoužili po vstupu do programu Corse Clienti, v jehož rámci získáte podporu Ferrari při okruhových hrátkách.

Abyste se totiž stali členem tohoto programu, musíte vlastnit některý z vozů pyšnících se označením XX. Něco takového je ale takřka nereálné, neboť italská automobilka vždy pouští do prodeje jen pár desítek kusů vybraného modelu, jehož koupě je podmíněna vlastnictvím řady jiných vozů. V případě toho posledního nazvaného FXX K, jenž vychází ze silničního Ferrari LaFerrari, bylo k mání jen 40 kousků. Značka pak některé z nich v roce 2017 vylepšila na provedení FXX K Evo, z nichž jedno překvapivě bylo předloni v Česku na prodej.

My se nicméně nyní budeme věnovat jinému kousku, o radostné novinky však nepůjde. Na okruhu v Mugellu totiž došlo k politováníhodné havárii, po které Ferrari FXX K Evo muselo opustit trať na odtahovce. Na zranění pak sice naštěstí nedošlo, ovšem vůz má poškozený nárazník, kapotu i blatník - ze všech karbonových dílů jsou teď jen karbonová trsátka. Ještě horší je pak vychýlení předních a zadních kol, což naznačuje potíže také v případě náprav a zavěšení. Oprava tak sice jistě bude možná, levná však nebude ani omylem.

Co přesně se stalo, není přesně známo. Dle dostupných informací ovšem řidič vozu neměl být na vině, neboť do něj naboural někdo jiný při snaze o předjížděcí manévr. Zda šlo o další exemplář FXX K, či některý z předchozích okruhových modelů značky, je ale opět zahaleno tajemstvím. Majitele na každý pád nejspíše čeká menší přestávka, minimálně v případě ježdění s FXX K - podobných akcí Ferrari pořádá osm až devět ročně a do té další mu auto skoro jistě neopraví.

Podobné, ne-li přímo toto Ferrari FXX K bylo nabouráno v Mugellu, majitel v pozitivním smyslu může pomýšlet leda na prodej drahých karbonových trsátek z poškozených dílů. Ilustrační foto: Ferrari

Zdroj: Supercar Fails@Instagram

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.