Majitel nové Tesly se po vjetí do myčky nestačil divit, takový šmejd by do prodeje nepustil snad nikdo jiný

O nekvalitě Tesel jsme se mohli přesvědčit už mnohokrát, přesto se neustále objevují nové problémy, nad kterými se nelze nepozastavit. Aby do nového auta zatékalo s intenzitou zachycenou na video jedním z majitelů, to je u moderních vozů něco naprosto mimořádného.

Není to dlouho, co jsem známému pomáhal řešit technickou. Při té příležitosti mě požádal, abych jeho auto protáhnul myčkou. Díky tomu jsem zakrátko stál v močále, neboť dovnitř se dostala voda, zřejmě skrze přepážku oddělující motorový prostor od kabiny. Jelikož se nicméně jednalo o sedmnáct let starý vůz, navíc s logem značky, která je již poněkud pověstná problémy s korozí, nebylo to až tak překvapivé. Zdroj průsaku by přitom nemělo být těžké rychle najít a relativně snadno opravit.

Přesunout se můžeme k uživateli Redditu s přezdívkou xtoro101, který je majitelem Tesly Model 3. Dle jeho popisku jde o zcela nový vůz vyrobený v letošním roce, nicméně i kdyby šlo o vůbec nejstarší exemplář menšího elektrického sedanu, stále by na kontě neměl ani šestiletý provoz. Model 3 totiž Tesla začala vyrábět v červenci roku 2017. Přesto došlo na stejný problém jako ve výše zmíněném případě, jen s tím rozdílem, že tentokrát voda natekla dovnitř skrz špatné těsnění oken.

Pro samotného majitele šlo o šok, neboť s něčím takovým se shledal poprvé. A nevidíme se, nic podobného jsme u zánovního auta nikdy nezažili. Snad každý výrobce podrobuje auta na konci výrobní linky tzv. vodnímu testu, který případný problém odhalí před dodáním vozu. Tesla zrovna kontrolou kvality neproslula, a tak znovu platí za černou ovci.

To potvrzuje i majitel vozu, který vlastník autoškolu s vozovým parkem čítajícím přes 50 aut - do žádného z nich pochopitelně neteče bez ohledu na věk. Jak nicméně dodávají mnozí komentující, v případě Tesly nejde o ojedinělou záležitost. Na průsak má docházet hlavně u vozů vyrobených ve Fremontu, v Číně je prý kontrola kvality lepší.

Co nepřekvapí, jsou reakce zapřisáhlých fanoušků Tesly v daném vláknu. Nad těmi se nicméně začínají pozastavovat již i samotní majitelé elektrických aut, neboť dle jejich názoru není možné soustavně obhajovat značku požadující za své vozy minimálně milion korun, ovšem následně dodávat lidem takové šmejdy. Tesla by tedy skutečně měla přistoupit k reorganizaci výroby i zlepšení přístupu v servisních centrech, to už jí ale radíme roky...

V případě Tesel, zejména těch vyrobených v americkém Fremontu, zjevně neexistuje oblast, kde by bylo možné počítat se špičkovou kvalitou. Novým - nebo alespoň dříve neprobíraným - problémem je špatné těsnění oken, kvůli kterému do aut teče, jak můžete spatřit na videu níže. Ilustrační foto: Tesla

