Majitel prvního kusu znovuzrozené italské legendy za 40 milionů se s tím nemaže, jejích 710 koní hned poslal na pastvu
Petr ProkopecTohle auto vznikne jen v 72 kusech a tušíme, že spousta z nich sotvakdy opustí klimatizované garáže svých majitelů. První vyrobený exemplář se mezi ně ale nepřidá, majitel s ním hned po předání vyrazil do ulic Monaka.
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Majitel prvního kusu znovuzrozené italské legendy za 40 milionů se s tím nemaže, jejích 710 koní hned poslal na pastvu
před 2 hodinami | Petr Prokopec
Tohle auto vznikne jen v 72 kusech a tušíme, že spousta z nich sotvakdy opustí klimatizované garáže svých majitelů. První vyrobený exemplář se mezi ně ale nepřidá, majitel s ním hned po předání vyrazil do ulic Monaka.
V současné době mají výrobci aut k dispozici materiály a technologie, o kterých ještě před pár lety nemohla snít ani NASA. Teoreticky by se tak po silnicích mohla prohánět široce dostupná auta, která by svou rychlostí porazila i raketoplány. Jenže realita je trochu jiná. Posun celé branže k „dostupnější rychlosti” je nesporný, pokud ale chcete to opravdu nejlepší, znamená to nejen extrémní výkon a dynamiku, ale také extrémní ceny.
Považte, že když v roce 1992 začal McLaren prodávat model F1, dnes auto, které se v aukcích začne dříve nebo později prodávat za miliardu, přišel zákazníky na 540 tisíc liber. Pomineme-li hyperexotický Schuppan-Porsche 962C, bylo to tehdy daleko nejdražší sériově vyráběné auto v prodeji. Ne snad, že by dnes víc než půl milionu liber byly malé peníze (jde asi o 15 milionů korun), ale co za ně koupíte? Lépe specifikované Ferrari Purosangue?
Podobně výjimečná auta se pohybují cenově v docela jiných sférách, navíc si svou hodnotu drží. A to vede k tomu, že je řada kupců bere hlavně jako investici, u které i drobná oděrka od kamínku může vést k hrozivým finančním následkům. Na jedné straně to chápeme, na druhé nás to pochopitelně mrzí. Auta totiž byla stvořena k tomu, aby jezdila, nikoli aby postávala ve sbírkách. Přičemž pokud někdo má na to, aby si doutník zapaloval stodolarovkou, tohle by měl být schopen snést. Koneckonců vzpomeňme na Rowana Atkinsona a jeho nabouraný McLaren F1 - za pakatel ho Mr. Bean rozhodně neprodal, naopak na něm i tak vydělal. Pravda, asi by vydělal víc, kdyby ho jen na dekády zavřel doma, ale stejně, kupci superaut se obvykle neživí nakupování superaut...
Proto nás těší, že se najdou lidé, kteří si exkluzivní vozy nejen kupují, ale rovněž je používají. Majitel vůbec prvního předaného De Tomaso P72 mezi ně rozhodně patří, neboť byl se svým kupé, které vznikne jen v 72 kusech, natočen v ulicích Monaka. Ty jsou poměrně úzké, zakroucené, často plné lidí a obehnané kamerami, pročež auta snadno přijdou k úhoně. V takovém prostředí pochopitelně nedošlo na využití veškerého potenciálu pětilitrového osmiválce, ovšem i v nízkých otáčkách předvedla pohonná jednotka slušné divadlo.
Znovuzrozené De Tomaso mělo původně startovat na 750 tisících Eur (cca 18,5 milionu Kč), ovšem protože od debutu konceptu v roce 2019 došlo na řadu změn, základní cena se nakonec vyšplhala na 1,6 milionu Eur (bezmála 40 milionů Kč). Za první kus vyvedený v tmavě modré Aurelian Night, s níž kontrastují detaily z růžového zlata, však jistě musel svou peněženku rozevřít ještě více. Jsme tedy opravdu rádi, že se i tak rozhodl vzít 710 koní s manuální ohlávkou na asfaltovou pastvu. Podívejte se na to sami níže.
Vůbec první předané kupé P72 prošlo nemalou individualizací, jeho cena tak jistě narostla citelně nad základních 40 milionů korun. Majiteli to však nezabránilo v tom, aby s ním hned po převzetí vyrazil do ulic Monaka. Foto: De Tomaso Automobili
Zdroj: Carspotter Daily Monaco@Youtube
Bleskovky
- Majitel prvního kusu znovuzrozené italské legendy za 40 milionů se s tím nemaže, jejích 710 koní hned poslal na pastvu
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