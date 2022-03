Majitel Tesly si přepnul vůz do Rozmrazovacího módu, auto to „trošičku” přehnalo

Je jistě příjemné, když si auto můžete nechat na dálku vyhřát, moderní vozy to nabízí stále častěji i bez nezávislého topení. Takovou funkci má rovněž Tesla a je celkem sofistikovaná, v tomto případě ale auto rozpálila tak moc, až zčásti shořelo.

Po několika relativně teplých týdnech se do Česka vrátily mrazy, sám jsem dnes ráno viděl na palubním displeji teplotu 9°C s minusovým znaménkem před. Pokud neparkujete auto ve vyhřívané garáží, není za takových podmínek od věci mít možnost si jej vyhřát, což dříve bylo možné jen přikoupením nezávislého topení se separátním dálkovým ovládáním. Moderní auta jsou ale dál.

Stále více výrobců nabízí vozy permanentně připojené na internet, které je možné dálkově ovládat přes mobilní aplikace. K dispozici tak bývají funkce jako vyhřátí či vychlazení vozu s využitím jeho vlastního motoru, popř. samostatných jednotek, jde-li o elektrické modely. To je příjemné, ráno třeba u snídaně si necháte auto předehřát a místo do vnitřku vychlazeného na -9° usednete do vozu s teplotou podobnou, jakou udržujete doma. I taková funkce ale může selhat.

Ukázal to jeden z majitelů Tesly Model 3, která disponuje tzv. Defrost Mode, prostě Rozmrazovacím módem. Využívá maxima dostupné výbavy k tomu, aby vůz vyhřál - spustí tedy vyhřívání skla, zrcátek, sedaček a volantu (jsou-li tyto prvky k dispozici), samozřejmě topení a zapne také temperování baterie. Tesla doporučuje, aby vůz byl v tu chvíli nejlépe připojený k nabíječce, neboť jde o energeticky velmi náročný proces a půlhodina Defrost Modu připraví v závislosti na venkovní teplotě auto až o čtvrtinu kapacity akumulátorů. Ale to dnes nechme stranou. Jeden z majitelů Modelu 3, který si říká Marc, se totiž dočkal ještě poněkud horšího rozuzlení.

Když přišel k autu se zapnutým Rozmrazovacím módem, našel ho v plamenech. Auto se tedy skutečně rozehřálo, jen to trošičku přehnalo... Žerty stranou, zřejmě konstrukční chyba v zapojení vyhřívání zadního skla způsobila, že vůz se vzňal. Byl naštěstí docela rychle uhašen a nikomu se nic nestalo, ovšem auto se zdá být na odpis. Majitel zveřejnil video s následky a je pozoruhodné, že jej fandové Tesly okamžitě začali osočovat, že si auto zapálil sám. Moudřejší lidé znalí konstrukce vozu ale podle místa vzniku požáru (zadní partie) usuzují na výše zmíněný problém, který se neobjevil poprvé, jen dosud neměl až takové následky. Inu, stane se, ač by nemělo.

So this happened to my 2022 @Tesla Model 3 LR today… a spontaneous fire behind the rear passenger seat during the ‘Defrost Car’ mode… a little scary, no one was injured… @elonmusk #Tesla #Model3 pic.twitter.com/bW2l82VSCw