Majitel ukázal, co se také může dít s vaším autem v servisu, když se zrovna nedíváte před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Svěřit vlastní auto servisním technikům chce zvlášť od citlivějších majitelů dost důvěry, ne každý s ní ale zachází adekvátním způsobem. V tomto případě vůz posloužil minimálně pro jednu věc, pro kterou posloužit neměl.

Důvěra zavazuje, říká se. Mělo by to tak být, s postupujícím věkem ale máme pocit, že se z adekvátního zacházení s důvěrou stalo cosi jako ztracené umění. Spousta politiků se nechá volit s důvěrou lidí v to, že splní své sliby, které splnit nikdy ani nechtěli. Partneři si při svatbě slibují věrnost, kterou mnozí dříve nebo později poruší. A v obchodních vztazích se uměním stává spíše využití situace než splnění závazků. Možná je to jen prozření, které s postupujícím časem nastávalo vždy, přesto se nemůžeme zbavit pocitu, že „držet slovo” je pro mnohé přežitkem, projevem zbytečného omezování sebe sama.

Podobné projevy zneužité důvěry jsou k vidění nejen ve výše zmíněných, jistě zásadních věcech, ale i v relativně drobných případech. Třeba když svěříte své auto servisu, aby na něm udělal to či ono. Dáváte mu jej s důvěrou, že veškeré zacházení s ním bude se vší profesionalitou směřovat k tomu, aby byl vyřešen problém či jinak splněno zadání, s nímž jste vůz do servisu přivezli. Nezřídka se ale stává něco úplně jiného.

Pomiňme nyní případy reálně neprovedené, ale naúčtované výměny oleje či čehokoli jiného. Problémem je už situace, kdy servis nezachází s autem tak, jak by s ním zacházet měl - nejde jen o projevy neúcty k cizímu majetku, ale i jeho ryzí zneužití. Však co oči nevidí... Někteří technici tak nemají problém se s autem jen tak projet (a to bychom ještě byli schopni pochopit, jde-li o emocionálně podmanivý vůz, třebaže je to pořád stejně špatné), jiní si s nimi zajedou na nákup, další na svačinu. Ano, něco jde spojit s testovací jízdou, která bývá nezbytná před anebo po zásahu, ale neprofesionální je to v každém případě. Když se testuje, tak se testuje, nejede se na oběd.

Níže vyobrazený případ je jedním z takových. Majitel Fordu Fiesta svěřil své auto servisu s tím, aby na něm něco provedl a protáhl jej technickou kontrolou, na což byl připraven čekat v nedalekém McDonaldu. Jaké bylo jeho překvapení, když do toho samého McDonaldu dorazilo jeho auto se servisním technikem, který si s ním prostě zajel na svačinu. Majitel to až tak neprožívá, spíše mu to přijde tragikomicky vtipné, ale nefér je to pořád stejně - majitel říká, že servis na autě musel „něco změnit“, takže věděl, že s ním bude ježděno. Tvrdí však, že v tu chvíli na jeho vozidle nikdo nepracoval a nebylo to ani spojení vyjížďky s něčím užitečným. Bylo to ryzí zneužití auta zákazníka pro osobní potřebu. Servis ale trvá na tom, že je to normální... Inu, pro každého z nás je normální něco jiného.

Podobný Ford Fiesta potkal jeho majitel u McDonaldu asi 10 minut poté, co jej svěřil servisu s tím, aby jej opravil a protáhl technickou. Nejprve ale posloužil pro nákup jídla ze strany technika či techniků... Foto: Ford

Zdroj: WUSA9

Petr Miler

