Majitel ukázal, jak Tesla na Autopilot předjíždí. Je to spíš děsivé než ohromující

Pokud chtěl majitel tímto způsobem ukázat, kam se Tesla s Autopilotem posunula, pak ji udělal spíše medvědí službu. Nebýt několikerých zásahů řidiče, došlo by k nehodě. A i ostatní manévry vypadají velmi nervózně.

V říjnu Tesla představila novou funkci Autopilotu, tzv. Full Self-Driving. Soudě dle jejího názvu by měly kalifornské vozy zvládat řídit zcela samy, bez dozoru i asistence řidiče. Realita je však diametrálně odlišná, neboť stále jde pouze o systém úrovně SAE2. Lidé, kterým byl zpřístupněn, tak neustále musí sledovat dění okolo sebe. A co více, musí mít neustále také ruce na volantu, aby byli připraveni zasáhnout ve chvílích, kdy umělá inteligence selhává. Suma sumárum zde tak vlastně máme pouze vylepšený Autopilot, v jehož rámci Tesla pouze přikládá pod kotel kontroverzních označení.

Skutečný stav ukazuje video, jež má demonstrovat přednosti daného systému. Ten od října prošel již několika vylepšeními vycházejícími z chování na cestách i připomínek oněch vybraných testerů. Tesla totiž technologii nezpřístupnila všem, nýbrž pouze vybrané skupince lidí, kteří se cítí být průkopníky mobility budoucnosti. A tak vozu tleskají za cokoliv, i když se jedná o objetí vozu způsobem, za jaký by se nejspíše styděla i vaše babička poté, co by za volant usedla v alkoholovém opojení.

Tesla Model 3 totiž při předjetí popelářského vozu skutečně nepředvedla nic, kvůli čemuž bychom měli jásat, její představení nás spíše děsí. Vůz totiž nejprve kličkoval v rámci svého pruhu zleva doprava, jako kdyby za jeho volantem skutečně seděl někdo opilý. Následně pak vjel do půlky protisměrného pruhu, ovšem nikoliv kvůli předjetí. Tesla totiž primárně spoléhá na dopředu směřující kamery, které sledují hlavně středy pruhu. Kvůli tomu ovšem její vozy musí až přespříliš vyčuhovat ze svého pruhu, jinak v podstatě „nevidí”.

Již takové manévry jsou pro ostatní motoristy minimálně matoucí, ne-li rovnou nebezpečné. Člověk z masa a kostí, který má řízení trochu více v krvi, by již dávno předjel jak popelářský vůz, tak samotnou Teslu. Ovšem je otázkou, zda by se k jakémukoliv manévru kvůli chování Modelu 3 odhodlal. Ten navíc nakonec málem nezvládne ani samotné předjíždění, neboť poté, co se k němu konečně odhodlá, chce zamířit do svého pruhu předčasně, pak naopak vyjet mimo silnici doleva. Obojímu zabrání pouze zásah řidiče.

Zachycené dění potvrzuje, že do úplné autonomie má Tesla ještě opravdu daleko. Pokud by majitel vozu skutečně spoléhal pouze na technologii kalifornské značky, nejspíše by již musel řešit pojistnou událost. Bohužel však ani jemu samotnému příliš nedochází, co se mohlo stát a že automobilku by měl leda kritizovat za to, jak nevybraně se chovající systém svěřila běžným zákazníkům v plném provozu. Nicméně jsme si už zvykli, že u Tesly je všechno jinak.

Tzv. plně autonomní řízení Tesly má do úplné autonomie úrovně SAE5 velmi daleko, ostatně se i podle výrobce jedná o systém SAE2. Kvůli zavádějícímu názvu tak stejně jako Autopilot mnohé majitele spíše ohrožuje, než chrání, jak ukazuje video níže. Ilustrační foto: Tesla

