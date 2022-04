Majitel vrcholného Audi zjistil, že jeho auto dostalo stropní sprchu zdarma. Oprava ho naopak přijde draho před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Pochopitelně to míníme sarkasticky, video vám ukáže, jak bizarním způsobem začalo do auta zatékat. Případ teď mají v rukou právníci, pokud ale neuspějí, majitel si bude muset nechat auto opravit za své, je po záruce.

V posledních dvou letech raketově vzrostl zájem o obytné vozy všeho druhu, stejně jako o kuchyňské a spací moduly, které se dají vložit do zavazadelníku těch osobních. V jejich případě nicméně zákazníci musí zapomenout třeba na sprchový kout, a pokud jej dostanou, pak musí zvládnout očistu těla venku. To pochopitelně nezavání přílišným komfortem, na druhou stranu ale po pár dnech v zaprášeném prostředí člověk vezme zavděk kdečím.

My si nyní můžeme posvítit na Audi A8 třetí generace, které se prodávalo až do roku 2017. Zákazníci v jeho případě mohli volit nejen ze dvou rozvorů, ale také vybírat mezi šestiválci, osmiválci a dokonce i mezi dvanáctiválcem. Ten v případě nástupce již nechala odvát Evropská unie, to však pro tuto chvíli není podstatné. Koneckonců, řeč se nebude točit okolo motorového prostoru, místo toho si posvítíme na interiér s „integrovanou stropní sprchou“.

Uvozovky v předchozí větě jsou na místě, neboť očista těla byla v tomto případě neplánovaná. Jak je totiž patrné z videa, které se objevilo na instagramovém účtu právní firmy the_lemon_guys, která se specializuje na spory kolem podobných nedostatků aut, majitel německé limuzíny původně zamířil do myčky. Prakticky ihned po spuštění programu se ovšem voda dostala i do kabiny, která je tak nyní ideálním kandidátem na vysušení, vylovení a odbahnění. I když až na takovou pohromu jako v „Jáchyme, hoď ho do stroje“ nedošlo.

Je přitom otázkou, co přesně se stalo - nicméně jelikož na stropním panelu je vidět ovládání střešního okna, nejpravděpodobnější problém spojený s ním. Limuzína za pár milionů korun má nyní jistě už po záruce, a tak oprava jistě bude stát balík. A pokud právníci nepřesvědčí Audi, že by to měla stále zaplatit automobilka, půjde vše na jeho konto.

Audi A8 třetí generace dokáže zaujmout i léta po svém konci. Ovšem nikoliv tím, že do něj zatéká, což se stalo jednomu majiteli, jak můžete vidět na videu níže. Foto: Audi

Zdroj: the_lemon_guys@Instagram

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.