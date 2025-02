Majitel vytáhl vzácné Pagani s 800koňovým motorem V12 bez turba na jeden z nejlepších okruhů Formule 1, své řádění natočil z kabiny před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Pagani

Tohle je symfonie pro 12 válců a jistě odvážného majitele, který se s jedním z pouhých pěti kusů Zondy Revolucion rozhodl řádit, jako by nebylo zítřka. A pokud vás samotných 800 koní neohromuje, nezapomeňte, že tohle auto váží jen 1 070 kg.

Italská automobilka Pagani dodnes nevyrobila ani tisícovku aut, jakýkoli vůz z její produkce je tedy větší nebo menší vzácnost. A už kvůli své neokoukanosti také vizuálně lákavé zboží. To ale neznamená, že by šlo o auta typu „all show, no go”. Jsou to všechno extrémně schopné stroje a v případě modelu Zonda Revolucion jde z hlediska dynamiky o jeden z naprostých extrémů.

Horacio Pagani se v tomto případě nemusel držet žádných pravidel a mohl tuto okruhovou specialitu učinit tak extrémní, jak mu jen jeho fantazie umožnila. Zonda Revolucion má tedy základ ve verzi R, která se poprvé objevila v roce 2007 na ženevském autosalonu. Ve srovnání s běžnou produkcí tehdejší novinka dostala vyšší přítlak, stejně jako šestilitrový dvanáctiválec spárovaný se šestistupňovou sekvencí. Tímto ústrojím bylo osazeno i provedení Revolucion, u kterého však motor již nabízel rovných 800 koní. Souběžně s tím došlo na přepracování karoserie, aby umožnila vydolovat ze spojení auta s touto jednotkou maximum potenciálu.

Jak vše funguje v praxi, vám nejlépe ukáže jeden z pěti šťastných majitelů, který evidentně nemá problém vzít okruhovou verzi tam, kde se má cítit jako doma - tedy na závodní okruh. V tomto případě jde o COTY alias Circuit of the Americas, kde se jednou ročně proženou i monoposty Formule 1 ve velkém stylu. Těm sice Pagani v zatáčkách konkurovat i přes nemalý přítlak nezvládá, po stránce zvukové je ovšem dalece překonává. Při hmotnosti 1 070 kg je pak jejich konkurencí spíš v přímém směru, o více zábavy se ale postará pohled na to, jak se stroj prosmýkne několika velmi zajímavými technickými pasážemi.

Dodejme, že Zonda Revolucion vznikla v pouhých pěti kusech, z nichž každý před dvanácti lety vyšel na minimálně 2,2 milionu Eur bez daně. Dnešní hodnota je ovšem několikanásobně vyšší, o to více je třeba ocenit majitele, který se sice s řízením občas pere, že vůbec tento vůz vytáhl z klimatizované garáže. A rozhodně se toho nebojí, neboť odvážně „skáče“ přes obrubníky, zatáčkami se protahuje rychlostí přes 150 km/h a na rovinkách dosahuje pomalu dvojnásobného tempa.

Italská automobilka vyrobila jen pět kusů okruhového modelu Zonda Revolucion. Stejně jako monoposty F1 i toto kupé používá zadní křídlo s DRS, a tak lze stisknutím tlačítka na volantu omezit přítlak na zadní ose a dál zvýšit maximální dosahovanou rychlost. Foto: Pagani Automobili

Zdroj: Fastrrr@YouTube

