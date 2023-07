Majitel vzácného Bugatti se nechal strhnout k silniční potyčce, škoda na jeho voze překoná cenu celého druhého auta před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Axion23, Wikimedia Commons, CC BY 2.0

A to šlo o zánovní BMW, chce se dodat. Nejsme experti na likvidaci škodních událostí, ale opravit tohle Bugatti bude stát miliony jako nic, přitom nepříjemnostem šlo snadno zabránit z obou stran.

Začínajícím řidičům - a někdy nejen těm - dokola říkávám, ať jsou na silnici ohleduplní, vstřícní, velkorysí, ať dokážou předjímat chyby i špatné úmysly ostatních a umí se nad ně povznést. Cokoli jiného vede k eskalaci nepříjemných situací, kterých je na silnici dost, i když se nikdo o nic zlého nepokouší. Mnozí bohužel něco takového nejsou s to přijmout a je evidentně úplně jedno, kým jinak jsou a co opakem riskují.

Ukazuje to situace zachycená na videu níže, kde v hlavní roli vidíme Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse L'Or Rouge. Je to jedno ze dvou takových aut na celém světě, tedy velká vzácnost, kterou známe hlavně z amerických reálií pod přezdívkou Hellbug. Tohle je druhý kus prodaný v Číně, který má o poznání méně přívětivého majitele než americký exemplář.

Dotyčný se totiž nezachoval vůbec hezky, když se pokusil dostat do pravého pruhu víceproudé městské komunikace. Připusťme, že se hezky nezachoval ani řidič druhého vozu, BMW řady 2, který mohl Bugatti pustit a určitě by ho neubylo. Když to ale neudělal, měl šofér francouzského hypersportu „stáhnout ocas” a zkusit se dostat do pravého pruhu jinak. Neudělal to, naštval se a zkusil se znovu před šoféra bavoráku dostat stůj co stůj. Ten to buď přehlédl nebo záměrně ignoroval a došlo k nehodě.

Je to typicky - promiňte mi to slovo - dementní bitva o pruh, která nikomu nepomohla a ještě obě strany připravila o čas. Kterýkoli z obou řidičů mohl být rozumný a nestalo by se to, bohužel se sešli dva kohouti na jednom smetišti, z nichž ani jednomu nevadilo poškození auta výměnou za „vítězství”, které nelze nazvat jinak než Pyrrhovým. Zarazí to zvlášť u majitele Bugatti, který si poničil vzácné auto, jehož oprava bude vzhledem k proslulým cenám čehokoli na Bugatti stát nutně miliony korun. Zvlášť u takového skoro-unikátu se specifickým lakováním.

Řidič Bugatti aspoň za nehodu převzal odpovědnost a na šoféra BMW křičel, že mu koupí nové auto - asi dobře ví, že ho bude stát leda jako sada pneumatik na jeho stroj. Vlídný přesto nebyl - nechal svůj vůz vedle BMW tak, aby druhému řidiči znemožnil vystoupit a podle zdroje naštvaně praštil dveřmi. Jeho jednání bylo zkrátka od začátku do konce tupé, podívejte se na to sami níže.

Právě takové Bugatti Veyron se stalo účastníkem silniční potyčky v Číně. Zarazí to ještě více než v jiných obdobných případech. Foto: Axion23, Wikimedia Commons, CC BY 2.0

Zdroj: Yahoo!

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.