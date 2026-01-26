Majitel vzácného extrémního Lamborghini, které se nikdy nemělo dostat na silnice, popsal, jak se s ním jezdí po silnicích
Petr ProkopecNení to žádný chuligán, zaplatil si za úpravy nezbytné pro legální provoz na veřejných cestách. A teď po nich s tímto autem jezdí. Je to extrémní stroj a velká vzácnost, které mělo původně vzniknout jen 20 kusů, nakonec ale byla postavena jen polovina. Na silnice mohou dva.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
Majitel vzácného extrémního Lamborghini, které se nikdy nemělo dostat na silnice, popsal, jak se s ním jezdí po silnicích
včera | Petr Prokopec
Není to žádný chuligán, zaplatil si za úpravy nezbytné pro legální provoz na veřejných cestách. A teď po nich s tímto autem jezdí. Je to extrémní stroj a velká vzácnost, které mělo původně vzniknout jen 20 kusů, nakonec ale byla postavena jen polovina. Na silnice mohou dva.
Lamborghini Sesto Elemento dokáže okouzlit i dnes, tedy víc jak dekádu a půl po svém prvním odhalení. To není až tak překvapivé, italská automobilka totiž vždy posílala na trh vizuálně velmi podmanivá auta. Navíc je osazovala patřičně mimořádnými pohony, které na válcích nikdy nešetřily - pouze jednou jedinkrát byl použit šestiválec, a to u konceptu Marzal z roku 1967. Jinak ovšem bylo možné v motorovém prostoru počítat vždy jen s jednotkami V8, V10 a V12.
Sesto Elemento vycházející z Lamborghini Gallardo vsadilo na desetiválec, oproti spřízněnému modelu se však Italové nemuseli v jediném ohledu držet zkrátka. Limitovaná edice totiž neměla zamířit na běžné silnice, nýbrž pouze na okruhy. O závodní speciál se však nejednalo, místo toho značka chtěla dokázat, že když jí uvolníte ruce a na záda jí dáte batoh plný karbonu (na který ostatně odkazuje název vozu), dokáže stvořit pořád extrémně lehké auto. A to se jí povedlo, jde o podtunový vůz s výkonem 570 koní.
Kdyby Sesto Elemento přišlo na svět dnes, plánovaná 20kusová série by byla rozprodána dávno před veřejnou premiérou. Jenže v roce 2012 narazili Italové hlavně na nezájem amerického publika. Reálně tak mělo vzniknout jen 11 kusů, z čehož dva byly prototypy. Sesto Elemento tak patří mezi nejvzácnější vozy, jaké kdy byly v Sant'Agata Bolognese vyrobeny. Jeden z majitelů oněch 9 kousků si tak užívá pozornosti všude, kam se s ním vydá.
Ne však proto, že by vůz soustavně převážel na podvalu, nýbrž proto, že s ním cestuje po vlastní ose, a to po běžných silnicích. Pod jeho exemplář se totiž podepsala britská firma Lanzante, přičemž po nezbytných modifikacích Sesto Elemento dostalo zadní registrační značku. Je tak jedním ze dvou, které byly konvertovány do provozu. Po amerických vozovkách se s ním ale prohání pouze Chris, který jej takto střídá s dalším supersportem značky Pagani.
„Je syrové, je hlučné, cítíte v něm každý kamínek,“ říká s hrdosti v hlase, než že by si stěžoval, na videu níže. Lamborghini totiž tohle auto opravdu nepostavilo proto, aby vás zahrnulo komfortem. Proto ostatně nemá ani audio systém. „Je jako helikoptéra, cítíte se být jeho součástí,“ dodává dále Chris. A nám vlastně nezbývá nic jiného, než mu závidět i jej obdivovat za to, že auto za více než 100 milionů korun posílá pravidelně do provozu.
Lamborghini Sesto Elemento je jedním z nejvzácnějších vozů italské automobilky, ta neměla poslat do světa ani plánovaný počet 20 vyrobených kusů. Pouze dva z celkových devíti pak mohou na veřejné silnice, níže můžete vidět jeden z nich. Foto: Lamborghini
Zdroj: Magnacars@Youtube
Bleskovky
- Majitel vzácného extrémního Lamborghini, které se nikdy nemělo dostat na silnice, popsal, jak se s ním jezdí po silnicích
včera
- Dosud tajná soukromá sbírka nejlepších Bugatti se poprvé ukázala světu, hodnota aut jde do miliard
25.1.2026
- Slavný designér a architekt si nechal vyrobit Porsche ve stylu svých bot, výsledek rozhodně nesedne každému
24.1.2026
Nejnovější články
- Majitel vzácného extrémního Lamborghini, které se nikdy nemělo dostat na silnice, popsal, jak se s ním jezdí po silnicích
včera
- Kupcům elektromobilů slibovali levnější servis, chytili je ale do pasti. I běžná údržba vychází majitele o desítky procent dráž
včera
- Padlý šampion prodejů vybitý rzí a nespolehlivostí se dá koupit dodnes skoro nový, stojí pakatel
včera
- Mercedes zlevnil jeden ze svých největších propadáků o další stovky tisíc, přesto ho lidé míjejí obloukem
včera
- Nizozemci odhalili brutální silniční auto s parametry blízkými Formuli 1, přesto řidiče těší ručním řazením a ryzím šestiválcem
včera
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva