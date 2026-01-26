Majitel vzácného extrémního Lamborghini, které se nikdy nemělo dostat na silnice, popsal, jak se s ním jezdí po silnicích

Není to žádný chuligán, zaplatil si za úpravy nezbytné pro legální provoz na veřejných cestách. A teď po nich s tímto autem jezdí. Je to extrémní stroj a velká vzácnost, které mělo původně vzniknout jen 20 kusů, nakonec ale byla postavena jen polovina. Na silnice mohou dva.

Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Bleskovky

Majitel vzácného extrémního Lamborghini, které se nikdy nemělo dostat na silnice, popsal, jak se s ním jezdí po silnicích

včera | Petr Prokopec

Majitel vzácného extrémního Lamborghini, které se nikdy nemělo dostat na silnice, popsal, jak se s ním jezdí po silnicích

/

Foto: Lamborghini

Není to žádný chuligán, zaplatil si za úpravy nezbytné pro legální provoz na veřejných cestách. A teď po nich s tímto autem jezdí. Je to extrémní stroj a velká vzácnost, které mělo původně vzniknout jen 20 kusů, nakonec ale byla postavena jen polovina. Na silnice mohou dva.

Lamborghini Sesto Elemento dokáže okouzlit i dnes, tedy víc jak dekádu a půl po svém prvním odhalení. To není až tak překvapivé, italská automobilka totiž vždy posílala na trh vizuálně velmi podmanivá auta. Navíc je osazovala patřičně mimořádnými pohony, které na válcích nikdy nešetřily - pouze jednou jedinkrát byl použit šestiválec, a to u konceptu Marzal z roku 1967. Jinak ovšem bylo možné v motorovém prostoru počítat vždy jen s jednotkami V8, V10 a V12.

Sesto Elemento vycházející z Lamborghini Gallardo vsadilo na desetiválec, oproti spřízněnému modelu se však Italové nemuseli v jediném ohledu držet zkrátka. Limitovaná edice totiž neměla zamířit na běžné silnice, nýbrž pouze na okruhy. O závodní speciál se však nejednalo, místo toho značka chtěla dokázat, že když jí uvolníte ruce a na záda jí dáte batoh plný karbonu (na který ostatně odkazuje název vozu), dokáže stvořit pořád extrémně lehké auto. A to se jí povedlo, jde o podtunový vůz s výkonem 570 koní.

Kdyby Sesto Elemento přišlo na svět dnes, plánovaná 20kusová série by byla rozprodána dávno před veřejnou premiérou. Jenže v roce 2012 narazili Italové hlavně na nezájem amerického publika. Reálně tak mělo vzniknout jen 11 kusů, z čehož dva byly prototypy. Sesto Elemento tak patří mezi nejvzácnější vozy, jaké kdy byly v Sant'Agata Bolognese vyrobeny. Jeden z majitelů oněch 9 kousků si tak užívá pozornosti všude, kam se s ním vydá.

Ne však proto, že by vůz soustavně převážel na podvalu, nýbrž proto, že s ním cestuje po vlastní ose, a to po běžných silnicích. Pod jeho exemplář se totiž podepsala britská firma Lanzante, přičemž po nezbytných modifikacích Sesto Elemento dostalo zadní registrační značku. Je tak jedním ze dvou, které byly konvertovány do provozu. Po amerických vozovkách se s ním ale prohání pouze Chris, který jej takto střídá s dalším supersportem značky Pagani.

„Je syrové, je hlučné, cítíte v něm každý kamínek,“ říká s hrdosti v hlase, než že by si stěžoval, na videu níže. Lamborghini totiž tohle auto opravdu nepostavilo proto, aby vás zahrnulo komfortem. Proto ostatně nemá ani audio systém. „Je jako helikoptéra, cítíte se být jeho součástí,“ dodává dále Chris. A nám vlastně nezbývá nic jiného, než mu závidět i jej obdivovat za to, že auto za více než 100 milionů korun posílá pravidelně do provozu.


Majitel vzácného extrémního Lamborghini, které se nikdy nemělo dostat na silnice, popsal, jak se s ním jezdí po silnicích - 1 - Lamborghini Sesto Elemento 2012 ilustracni foto 01Majitel vzácného extrémního Lamborghini, které se nikdy nemělo dostat na silnice, popsal, jak se s ním jezdí po silnicích - 2 - Lamborghini Sesto Elemento 2012 ilustracni foto 02Majitel vzácného extrémního Lamborghini, které se nikdy nemělo dostat na silnice, popsal, jak se s ním jezdí po silnicích - 3 - Lamborghini Sesto Elemento 2012 ilustracni foto 03
Lamborghini Sesto Elemento je jedním z nejvzácnějších vozů italské automobilky, ta neměla poslat do světa ani plánovaný počet 20 vyrobených kusů. Pouze dva z celkových devíti pak mohou na veřejné silnice, níže můžete vidět jeden z nich. Foto: Lamborghini

Zdroj: Magnacars@Youtube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.