Majiteli auta přišla pokuta za překročení rychlosti na 34 596 640,42 Kč. Prý čekal vysokou sumu, ale tohle?

Pokuty za rychlost umí lézt do peněz, ale víc jak 34 milionů Kč? Navíc bez jakýchkoli debat, jedním tahem a za pomoci čistě automatických systémů? Vypadá to jako úřední chyba, to ale úřad, který pokutu vydal, odmítá. Jde prý jen o „manýr” systému, který pokuty zpracovává.

Žijeme v době bezprecedentního dohledu nad našimi životy. Jak moc rozsáhlý je, vám dojde až v momentě, kdy si pustíte třeba nějaký dokument o vyšetřování určitého zločinu v zemi, která si na systémy sledování čehokoli velmi potrpí. A kde neexistuje příliš mnoho legálních překážek, aby se k datům z nich dostal prakticky kdokoli. Stačí si dát dohromady informace o místě a času používání vašeho mobilu, obsah jednotlivých zpráv i hovorů, data z plateb kreditními kartami, přidat záběry z všudypřítomných kamer, přihodit informace o pohybu vašeho auta a jiní se o vás nedozví snad jen to, jak vypadáte při návštěvě vaší vlastní toalety. Ale kdy a proč jste tam byli, to už tajemstvím být nemusí. Všechny systémy pak lze propojit tak, aby samy zaznamenávaly jakoukoli podezřelou aktivitu. Stačí, aby vaše jinak naprosto korektní chování naplňovalo znaky podezřelého jednání a už po vás jde policie.

Podobné prostředky lze jistě používat i k bohulibým účelům, nic není černobílé, v případě aut a jejich provozu je ale pro úřady obvykle příliš lákavé, aby je nevyužily k bezuzdnému rýžování peněz, zejména v případě měření rychlosti. To může být legitimní způsobem boje proti nebezpečným řidičům, ale co takové měření zmůže, pokud je postaveno kolem automatického systému, který změří všechna auta, zaznamená překročení, získaná data porovná s registrem, rozešle pokuty provozovatelům, ti zaplatí a dál se nic neřeší? Však ani nikoho nezajímá, kdo vůz skutečně řídil, stačí, že peníze tečou proudem. To je rychlostní mýto, ne prostředek boje proti nebezpečnému chování. Někdy má navíc docela tragikomickou podobu.

V minulosti jsme nejednou psali o případech, kdy takové systémy změřily řidičům naprosto nepřiměřenou rychlost a úřady přesto trvaly na zaplacení pokuty, dnes tu máme něco podobného. Jeden ze systémů fungujících v americké Georgii totiž naměřil řidiči jménem Connor Cato rychlost 90 mph (145 km/h) v úseku, kde je povolených 55 mph (necelých 90 km/h). Žádné velké hrdinství, s ohledem na okolnosti ale ani ne nutně žádné velké drama. Šoférovi tak byla automaticky poslána výzva k úhradě pokuty, protože je ale překročení rychlosti o 35 a více mph v Georgii klasifikováno jako mimořádné, nebyla ani pokuta obvyklá. Přesto řidiče zarazila.

Podle svých slov čekal vysokou sumu, v zaslaném dopise ale stála částka 1 480 038,52 USD, přepočteno podobně absurdně dle aktuálního kursu jde o 34 596 640,42 Kč. To už je pořádná „pálka” za rychlou jízdu a Cato si logicky myslel, že to je omyl, úřední chybu. To ale úřad odmítá. Město Savannah, kde se přestupek odehrál, médiím sdělilo, že číslo na zaslané výzvě je správné. Jde prý o „manýr” systému, který jinak funguje naprosto správně. Podle georgijských zákonů musí být tak vysoké překročení projednáno u soudu, v takovém případě tedy systém na místo pokuty automaticky vloží sumu 999 999,99 USD, zbytek se připočte jako náklady řízení obvyklou formulí.

Řekli bychom tedy, že jde o chybu, takové věci ale úřady obvykle nepřiznávají, a tak to chyba prostě není. Vymáhat tento postih město přesto nebude, ostatně od soudu je možné dostat za takové překročení rychlosti pokutu nanejvýš 1 000 USD. Přesto je třeba se ptát, jak daleko jsme od chvíle, kdy podobné automatické udělení takto „nechybné” pokuty povede také k jejímu automatickému vymáhání, proti kterému se půjde odvolat zase leda k automatickému systému? A ten chybu stěží objeví, když vše proběhlo přesně podle jeho algoritmů. Doba fungování naší společnosti po vzorů filmů jako Demolition Man nebo Síť zjevně není daleko.

