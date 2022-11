Majiteli elektromobilu nabíjecí stanice uškvařila auto i sebe sama, výrobci se problém moc řešit nechce před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Muž se vydal na výlet se svým novým elektrickým autem, ten ale předčasně skončil dost spektakulárním způsobem. Zdá sem že problém způsobila softwarová chyba vozu, výrobce auta ale dosud neudělal vůbec nic.

Pokud elektromobily mají být jednou jedinými dopravními prostředky, s nimiž budete moci do provozu, pak svět čeká ještě hodně práce. Není přitom třeba jen vybudovat veškerou infrastrukturu nebo zajistit dostatek samotné elektrické energie, je třeba i vychytat problémy, s nimiž se lidé dosud nemuseli potýkat. Na jeden takový poukázal Eric Roe, který je velkým fanouškem bateriového pohonu. Z toho důvodu si pořídil nejprve Kiu Niro a následně i Ford F-150 Lightning.

S elektrickým picku-upem, do kterého naskládal celou rodinu a dva psy, Eric nedávno vyrazil na výlet napříč Amerikou. V Newportu v Oregonu ovšem jeho cesta skončila. Když vůz dobíjel u stojanu společnosti Electrify America, ozvala se hlasitá rána a zápach spáleniny. Nešťastná událost vyřadila z provozu jak stojan, tak samotný vůz. Eric byl přitom v danou chvíli vzdálen zhruba 1 600 km od domova, takže následně musel řešit, jak se s rodinou a zvířectvem vůbec vrátí zpátky.

Ještě větší potíže nicméně byly a jsou spojené se samotným elektromobilem. U toho nešel zařadit neutrál, načež bylo komplikované už jen nakládání na odtahovku. Dealer značky mu poté oznámil, že bude muset čekat do 9. prosince, než bude jisté, co se stalo. Eric přitom své lapálie popsal na Twitteru, kde si jich povšiml zástupce Fordu. Jenže ani jeho vložení se do hry zatím majitele nepotěšilo, stejně jako to, že se záležitosti věnuje Electrify America.

Jak totiž Eric momentálně uvádí, Ford prý potřebuje vyměnit 12voltovou baterii, aby vůbec mohl diagnostikovat závadu. Nicméně ta prý fungovala, když rodina po odpálení stojanu i pick-upu čekala uvnitř vozu na odtahovku. Kromě toho si opravdu nedokážeme představit servis, který by neměl alespoň jednu náhradní baterii, kterou by dočasně mohl u Ericova vozu použít. Jak se tedy zdá, zástupci automobilky zřejmě hrají o čas, přičemž vymýšlí krizové PR.

Jak na Twitteru naznačil Branden Flasch, který je majitelem Rivianu R1T, problém může být v tom, že stojan nabíjel pick-up při vyšším napětí, než jaké je vůz schopen zvládnout. To pak následně vedlo k uškvaření obojího. De facto by se tedy jednalo o softwarovou záležitost, která je sice snadno odstranitelná, ovšem objevit se může kdykoli a kdekoli. Znovu je tak třeba vzpomenout na snadné, bezpečné a rychlé tankování benzinu či nafty, třebaže si v tu chvíli zahráváte (přinejmenším v případě benzinu) s materiálem vysoké hořlavosti i výhřevnosti.

Dokážete si představit, že byste při tankování paliva odpálili čerpací stanici i samotné auto? Nejspíše nikoli, v případě elektromobility ale zjevně jde o problém, který se nutně nemusí stávat ojediněle. Foto: Ford

My @Ford being towed away from an @ElectrifyAm charging station after the EA charger fried my truck. pic.twitter.com/V7tFWPWSoi — Eric Roe (@Eric_L_Roe) November 27, 2022

Zdroje: Eric Roe@Twitter, Carscoops

