Majiteli měsíc po koupi shořela Tesla v jeho garáži. Nezbylo z ní nic, vzala s sebou motorku, garáž i kus domu

Údajně jediná budoucnost automobilismu je skloňována stále častěji, také ale stále častěji končí v hromadách popela. Konkrétní důvody jsou obvykle nejasné a následující případ se v tomto ohledu nezdá být výjimkou.

Často diskutovaným problémem elektromobilů je jejich hašení v případě požáru. Co na tom, že samo riziko vzplanutí je statisticky relativně nízké, ostatně je podle pojišťoven primárně dáno podstatně menším průměrným stářím elektrických aut. Samotné uhašení baterií je totiž velmi obtížné a hasiči už nejednou varovali, že pokud takových požárů budou muset řešit více, nebudou je schopni zvládat. Kolikrát už jsme slyšel o požárech, při nichž hasicím médiem musely Tesly střídavě polévat desítky hasičů a pak vůz ještě na několik dnů naložit do kontejneru s vodou, aby vrak znovu nevzplanul. A nebo o případech, kdy nabourané auto začalo hořet i po týdnech stání na vrakovišti.

Tesly jsou nejčastějšími elektromobily, a tak dnes naše pozornost opět ulpí na jedné z nich. Jedná se znovu o Model S jednoho z amerických majitelů z Texasu, který si pořídil ojeté auto z roku 2018 přímo přes zastoupení Tesly. Je tedy vyloučené, že by šlo o vadný či jinak problematický vůz, za kvalitu tady ručila sama automobilka. Přesto to s autem dobře nedopadlo, ani trochu.

K případu máme zatím omezené množství informací, ale to podstatné je zřejmé. Majitel asi po měsíci vlastnictví nechal svůj elektromobil stát v garáži, kde jej nechal dobíjet, co také jiného. Znovu už s ním ale nevyjel, neboť v garáži shořel na uhel. Zůstala jen pokroucená konstrukce nosných prvků vozu spolu s levým předním kolem, to je tak vše. A následky požáru nezůstalo „jen” to. Oheň zničil i motocykl Triumph stojící vedle, způsobil kolaps střechy garáže a poškodil i dům s ní spojený - z fotografií je patrná ohněm poničená kuchyně.

Intenzita požáru tedy musela být ohromná, naštěstí se nikomu živému nic nestalo. Majitel má přesto daleko ke spokojenému - i když k požáru došlo už v červnu, případ medializoval až nyní poté, co ani po skoro 3 měsících neví od pojišťovny Tesly (Tesla Insurance), co se vůbec stalo a jak bude celá věc řešena. I když vyšetřovatelé na místo dorazili po 2 dnech. Co nám to jen připomíná? Aha, Teslu. A toto je příběh o Tesle a nakonec také o jejích „kvalitních” službách.

@elonmusk @Tesla the only response i get from your team is that they need to investigate but tesla insurance picked up the vehicle 2 days after incident. — Nishanth Vallapu (@nishanthvallapu) September 9, 2022

