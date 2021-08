Majiteli po měsících přivezli nové Ferrari za 12 milionů, při vykládání spadlo na zem před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ferrari

Naštěstí se nikomu nic nestalo, přesto si dokážeme, vlastně možná ani nedokážeme představit zmar majitele, který tohle představení sledoval na vlastní oči z bezprostřední blízkosti.

Odhaleno bylo už před dvěma roky, na lesku ale neztrácí, ostatně jde dodnes o jedno z nejlépe zrychlujících silničních aut všech dob. Řeč je o Ferrari SF90 Stradale, hybridním tisícikoňovém monstru, které s pohonem všech kol dynamicky zastiňuje i ty nejexkluzivnější modely značky let minulých. A stojí podle toho - v závislosti na aktuálním kursu a rozmaru Ferrari dáte za základní provedení okolo 12 milionů korun, přičemž se musíte spokojit přesně s nulovým množstvím prostoru pro zavazadla, veškerá obvyklá místa zabírá hybridní technika.

Tento stav věcí evidentně nevadil jednomu z čínských zákazníků Ferrari, který si vůz před mnoha měsíci objednal a nyní mu jej konečně přivezli. Hurá? Všeho do času, chce se dodat, neboť ač měl možnost vůz lakovaný žlutou barvou Giallo Modena spatřit na vlastní oči, do rukou se mu reálně nikdy nedostal.

Jak bývá při dodání podobných exkluzivit kupci nesídlícímu poblíž dealerství značky obvyklé, vůz si nepřebíral u prodejce, byl mu přivezen. Zvolen ale očividně nebyl náklaďák úplné odpovídající úrovni Ferrari, a tak i když auto pojmul a nezdá se, že by mu při převozu něco při hodilo, vykládka proběhla katastroficky. Nemůžeme si být jisti, co přesně se stalo, zdá se však, že na hydraulickém systému ovládajícím plošinu, na níž se auto při vykládce nacházelo, selhal ventil a plošina se i s autem skácela k zemi.

Nebyl to pád až z takové výšky, přesto pochybujeme, že by jej vůz ustál bez poškození. Minimálně příď bude poničena z kontaktu s plošinou, zbytek vozu bude zasluhovat přinejmenším důkladnou kontrolu. Mohlo to samozřejmě dopadnou i hůř, přesto je nepochybné, že majitel připravený do žlutého auta usednout v připravené žluté bundě, musel být zdrcený, když viděl tuto událost na vlastní oči. A líto je nám i člověka, který měl transport na starosti, třebaže šlo o zjevnou technickou chybu a pádu reálně nemohl zabránit.

Petr Miler