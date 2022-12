Majiteli úplně nového auta za víc jak 4 miliony Kč selhal motor po ujetí 82 km, ještě si měl zaplatit za odtah před 7 hodinami | Petr Miler

Některé automobilky se zdají být nepoučitelné. Jistě, problémy se stávají, tomu nikdy nelze zcela zabránit, aspoň je ale třeba se v takovém případě o zákazníka řádně postarat. Ani to GM moc nezvládá a tentokrát to zcela jistě nezvládl.

Jednou z nejzajímavějších automobilových novinek letošního roku je nový Chevrolet Corvette Z06. Stačí říci, že pod kapotou má Ferrari inspirovaný a fantasticky znějící točivý osmiválec bez turba schopný z objemu 5,5 litru dávat až 679 koní výkonu a 623 Nm točivého momentu, a skoro není nutné nic dodávat. Taková automobilová novinka v roce 2022 působí na planetě Zemi jako vetřelec z jiného světa.

Právě motor se ale stal osinou v zadnici pro muže jménem Marco Garcia, který si pořád jednu z prvních sériových Z06 pořídil. Musel si za ni řádně připlatit, tak už to u žádaných novinek v Americe chodí, a tak za vůz dal přes 180 tisíc dolarů, víc jak 50 tisíc USD nad oficiální ceníkovou cenu. Auto ho tedy stálo okolo 4,1 milionu korun, spoustu peněz, v takovém případě by člověk čekal dokonalý produkt a bezvadný servis. Nedočkal se ani jednoho.

S autem totiž nestačil dojet ani domů a už se porouchalo. A ne málo, podle všeho mu selhal právě výjimečný motor vozu, a to se nezdá, že by jej „honil”. Na palubním počítači vidíme průměrnou rychlost během jízdy jen 30 km/h, to vypadá na vskutku jemné zacházení, přesto ho motor nevydržel. Může se stát, byť by se to stát nemělo, reakce automobilky na vzniklou situaci je ale tristní.

Že zprvu sám nevěděl, že si může nechat pomoci přes palubní systém OnStar, jde k jeho tíži, když jej ale později využil, chtěla mu automobilka nejprve nabídnout odtah na jeho vlastní účet. Taková nabídka po selhání úplně nového auta za víc 4 miliony Kč opravdu nepotěší. Nakonec se s automobilkou domluvil, ale jen částečně - nejbližší dealer totiž v noci nebyl s to přijmout auto do péče, a tak jej musel nechat přenocovat na vlastním pozemku a teprve druhý den jej odtáhnout do servisu.

Během této zastávky zkusil vůz znovu nahodit a z výfuků se vyvalil bílý dým. To může značit řadu problémů od relativních banalit po velká selhání, na každý pád to nepotěší. Koncern GM, který Chevrolet vlastní, se tak znovu nepředvádí v tom nejlepším světle. Jeho historie je plná konstrukčních šetření na nesprávných místech, zda jimi byl dotčen u motor nové Z06, teprve uvidíme. Na řádné péči o klienta ale zjevně šetří pořád, tohle opravdu nepotěší. Podívejte se sami na patálie kupce s pomocí videí níže...

Nová Corvette Z06 je zajímavé auto hlavně díky svému motoru, právě ten ale čerstvému majiteli po ujetí 82 km selhal. A automobilka s ním nejednala zrovna jako v rukavičkách, jak můžete také spatřit níže. Foto: Chevrolet

