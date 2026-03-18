Překvapení roku tu máme už v březnu, Elon Musk 14 dnů před premiérou znovu zrušil odhalení nové Tesly Roadster

před 6 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Tesla

Omlouváme se za bezbřehost našeho sarkasmu, ale nemohli jsme jinak. Ani víc než osm let po premiéře a asi padesáti odkladech se věrní držitelé rezervací slíbeného elektrického sporťáku nedočkají ničeho. Musk pochopitelně slibuje nový termín, něco nám ale říká, že tím skutečným bude „nikdy”.

Je ještě vůbec někdo zvědavý na Teslu Roadster druhé generace? Pokud pomineme držitele rezervací, kteří museli automobilce poukázat víc než 1 milion Kč (přesně jde o 50 tisíc USD), pak nejspíš nikoliv. Od prezentace konceptu totiž loni v listopadu uplynulo už osm let. To je v automobilové branži opravdu dlouhá doba, zvlášť pak u elektrického auta éře, kdy je elektrický pohon tlačen do popředí a některé aspekty těchto aut se rychle mění.

V roce 2017 tedy Roadster ještě dokázal svou tisícovkou koní a méně než dvousekundovým zrychlení na stovku ohromit. Stejně jako uváděným dojezdem 1 000 km. Jenže dnes je vnímání takových údajů hlavně díky čínským výrobcům jinde. Stačí si koneckonců uvědomit, že třeba takový BYD Yangwang U9 nabízí neskutečných 3 018 kobyl. S těmi se pak dokáže dostat až na 472,41 km/h, což je meta, ke které se Tesla rozhodně nezvládne ani přiblížit, natož aby jí překonala.

Tesla nicméně na Roadster vybrala zálohy ve výši zmíněných 50 tisíc dolarů. Kolik lidí je složilo, nevíme, o zanedbatelné číslo ovšem nešlo. Pokud by tedy automobilka nyní přiznala, že druhou generaci odpískala, dostalo by jí to do zbytečných komplikací. Proto se zjevně snaží mlžit a slibuje, že nový Roadster opravdu dorazí. Jen je u toho pokaždé trochu jiný termín. A zatím nedošlo na dodržení jediného z nich, pochopitelně.

Elon Musk nedávno uvedl, že vůz se v jakési předprodukční verzi ukáže 1. dubna a o aprílový žertík prý nejde. Jenže ani to už neplatí, 14 dnů před premiérou i tento termín zrušil a nově hovoří o „konci dubna“. Jeho status na síti X však obsahuje ještě jedno podstatné slovo, a sice „pravděpodobně“. S reálnou premiérou tedy ani tentokrát nepočítáme. A i kdyby na ní došlo, změní se tím vlastně něco?


Překvapení roku tu máme už v březnu, Elon Musk 14 dnů před premiérou znovu zrušil odhalení nové Tesly Roadster - 1 - Tesla Roadster 2017 nova sada 01Překvapení roku tu máme už v březnu, Elon Musk 14 dnů před premiérou znovu zrušil odhalení nové Tesly Roadster - 2 - Tesla Roadster 2017 nova sada 02Překvapení roku tu máme už v březnu, Elon Musk 14 dnů před premiérou znovu zrušil odhalení nové Tesly Roadster - 3 - Tesla Roadster 2017 nova sada 03
Roadster druhé generace je synonymem pro přísloví „slibem nezarmoutíš“. Elon Musk jeho příchod znovu odložil, jako už asi padesátkrát. Foto: Tesla

Zdroj: Elon Musk@X

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

