Marnost: Porsche se chlubí „rekordem" elektromobilu z okruhu, na kterém dostal 5sekundový „kouř" od o 2,5 milionu levnějšího spalovacího auta

Kolik soudnosti asi má člověk z PR oddělení automobilky, když se skvělost elektrického modelu značky pokusí ukázat zrovna na okruhu, na kterém si nedávno připsala absolutní rekord silničních spalovací novinka, jejíž čas je lepší o několik tříd navzdory mnohem nižší ceně?

Některé tiskové zprávy automobilek nás dokážou zvednout ze židle. A v dobrém to nebývá. Jedna taková dorazila před malou chvílí, kdy se automobilka Porsche pochlubila „ještě více traťovými rekordy” Taycanu Turbo GT. Tedy vrcholné verze elektrického propadáku značky, která se už dřív pokusila zaujmout svými výkony ze Severní smyčky Nürburgingu. Marně, výsledný čas byl vzhledem k výkonu auta nepřesvědčivý a zveřejněná spotřeba akorát ukázala, že supervýkonné elektromobily nejsou v takovém prostředí ani dvakrát efektivní.

Ale není větší chyby než přestat zkoušet, řekli si asi u Porsche a s tím samým autem vyrazili na jiný legendární okruh - americkou Road Atlanta. Když se podíváte na přiložené video, budete spíš mít pocit, že si automobilka střihla spíš nové kolo soutěže Star Dance: Edice Slon, neboť vůz se po trati plácá s ohromnou setrvačností. Ale buďme uctiví - pokud by výsledkem byl skvělý čas, takový účel světí kdejaký prostředek. Jenže nebyl. A Porsche se to přesto rozhodlo zveřejnit jako rekordní výkon.

Prý je to rekord mezi silničními elektromobily. V tom má pravdu, ale takový výsledek má zrovna na Road Atlanta, kde jediným zápisem elektrického auta z minulosti, který je nám znám jako „oficiální”, je výkon toho samého Porsche v nižší verzi Turbo S, nulovou hodnotu. Objektivně vzato je dosažený čas 1:27,1 přesně tak mizerný jako sloní představení, které vůz na místě předvedl. Dalece nestačí nejen na vrcholná Porsche 911 generace 991, která je dnes už víc jak 10 let starým zbožím, nestačí třeba ani na Dodge Viper ACR nebo nejlepší Chevrolety Corvette předchozí generace, též dost staré vozy. Takhle nás elektromobilita posouvá vpřed? Za cenu 6 189 935 Kč v základu?

Už to je pádná otázka, nejtrapněji ale počin Porsche vyznívá vedle toho, co na tomtéž místě nedávno dokázala současná Corvette ZR1. Ta na tomto místě za potlesku celého světa zajela absolutní rekord silničních aut v čase 1:22,8, tedy skoro o 5 sekund lepší čas. Na tak krátkém okruhu je to rozdíl několika tříd, navíc se případně podívejte, s jakou elegancí Corvette okruh zvládá. To je Star Dance bez přívlastků. A je třeba dodat: Prodává se od 173 300 USD, tedy asi 3 715 000 Kč. A i kdybychom vzali americké ceny obou vozů, bavíme se o milionových rozdílech.

Pokud Porsche chtělo ukázat marnost svých elektrických snah, pak to zvládlo na jedničku. Co je na jeho rekordu rekordní? Koho zajímá, že je auto elektrické? Copak někdo bude platit miliony navíc, aby byl o tolik pomalejší? Je to krystalicky čistá nekonkurenceschopnost. A někdo z PR Porsche by zasloužil pohlavek, že zjevně neví, co jiná čerstvá konkurenční novinka na tomto okruhu nedávno ukázala - takto prezentovaný výsledek působí ještě mnohem marněji, než by tak jako tak působil.

To snad není ani na vlažný potlesk - Taycan Turbo GT s paketem Weissach objel Road Atlanta za čas o několik tříd horší než o miliony levnější Corvette ZR1, skutečný držitel rekordu okruhu. Tomu se říká ostuda, ne důvod k chlubení se. Ani Patrick Long za volantem nevypadá moc šťastně... Foto: Porsche

