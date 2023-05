Zpackaný pokus BMW navázat na legendární M3 CSL se rozjel až na 300 km/h v běžném provozu, to mu jde před 10 hodinami | Petr Miler

BMW pořád dokáže přijít se zajímavými auty, musí ale začít s čistým listem papíru. Když se pokusí navázat na svou slavnou historii, obvykle tím jen připomene, o kolik zajímavější byla oproti jeho současnosti. Případ návratu písmen CSL není výjimkou.

Posledním novinkám BMW M nemůžeme přijít na chuť. Nejde ani tak o jejich design, třebaže ani ten nás neláká, problémem je hlavně vysoká hmotnost. Loni v tomto ohledu nemile překvapilo neskutečně těžké M2, pozitivně pak nedokázalo překvapit zavalité XM. Paradoxně největší ostudu si ale utrhla M4 CSL, která má lehkost přímo ve jméně, ta totiž zůstala jen v něm. Na údajně „lehké sportovní kupé” ukrutných 1 700 kg po vší odtučňovací kůře nutně zvedne obočí zejména majitelů, M3 CSL generace E46, která ještě v předminulé dekádě vážila pouhých 1 285 kg. Čtyři metráky rozdílu při veškeré materiálové evoluci, která se od té doby odehrála? To je skutečně zpackaný pokus o návrat slavných písmen.

BMW prostě rezignovalo na podstatu písmene L v označení této speciality, třebaže auto částečně odlehčilo. M4 tak automobilka nakonec přidala hlavně výkon, který vrcholí na 550 koních po boku 650 Nm maxima točivého momentu. Silných aut je ale dnes na trhu dost, ta lehká schází a mnichovská automobilka jejich řady jednoduše nerozšířila. To ale samozřejmě neznamená, že jde o špatný nebo pomalý stroj.

Jeho dynamika v praxi dokáže naplnit výrobcem slibovaná data. Stovku 1,7tunové kupé zvládá okolo 3,5 sekundy a dvoustovku okolo za 10,5 sekundy, což koresponduje s továrními údaji. Maximálka pak vrcholí na 300 km/h na tachometru, nejspíše ale půjde o 290 km/h elektronicky omezené rychlosti. I to můžete též vidět na přiloženém videu, kde se M4 CSL na maximum prožene v běžném provozu po rychlostně neomezené německé dálnici.

Autu nechceme křivdit, pomalé není ani jinde, Severní smyčku Nürburgringu má zvládat za 7 minut a 15,667 sekundy. Ze záběrů z této jízdy je ale vidět, jak plácavá M4 CSL při své hmotnosti zůstává, a tak se člověk může jen ptát, jak rychlá a hbitá by asi byla, kdyby shodila ještě aspoň dalších 200 kg nadváhy. Pak by se dostala s kily okolo 1,5 tuny a mohlo by jít o relativně důstojného nástupce starších CSL a budoucí legendu. Takto nám přijde s cenovkou atakující 5 milionů Kč jako poněkud předražený a neúspěšný pokus vrátit čas.

Ne snad, že by BMW M4 CSL bylo nezajímavé auto, už jeho pouťový vzhled ale naznačuje, že na tvrdá technická data se tu moc nehraje. Hmotnost 1 700 kg je na verzi CSL nepochopitelně vysoká, to ale ještě neznamená, že by vůz s 550 koňmi pod kapotou byl pomalý. Foto: BMW

