Max Verstappen osedlal nejbrutálnější Ford dneška, ani zkušený moderátor Top Gearu jeho jízdu chvílemi „nedával” před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Všechno nasvědčuje tomu, že to neudělal zadarmo, ale jen kvůli tomu nad jeho představením nemusíme lámat hůl. I při takové příležitosti předvedl řidičskou excelenci, která bere dech i velmi otrlým.

Letošní sezóna Formule 1 se zatím pro Red Bull nevyvíjí moc dobře. Tým opustila řada klíčových osob včetně dosud jediného šéfa týmu Christiana Hornera a monopost RB21 je všechno, jen ne skvělý. Ovládat ho v podstatě zvládá pouze Max Vertappen, který vybojoval 185 z celkových 192 bodů rakouské stáje. Čtyřnásobný světový šampion se tak musel smířit s tím, že pátý titul mistra světa v řadě s tímto „železem” nezíská, McLaren je letos v jiné lize.

Jak tomu bude příští rok, je v tuto chvíli ve hvězdách. Opravdu razantním způsobem se totiž budou měnit technická pravidla a Red Bull bude navíc místo motorů ovlivněné Hondou využívat pohonné jednotky vyvinuté s přispěním Fordu (formálně jde stále o jeho vlastní motory). Něco takového možná nezasvěcení považují za sešup směrem dolů, sám Max se ovšem na danou spolupráci těší. Modrý ovál má totiž prsty v celé řadě závodních sérií a dokonce chystá i speciál, se kterým bude v kategorii hypersportů bojovat o celkové prvenství v legendární čtyřiadvacetihodinovce Le Mans.

Uzavření spolupráce mezi Red Bullem a Fordem ovšem již nyní nese své ovoce, třebaže ne sportovní. Max se totiž mohl posadit do nového Mustangu GTD, nejbrutálnějšího Fordu současnosti, a zajet pár kol na menším okruhu na jihu Francie. Spolujezdcem mu pak byl Chris Harris, který jej na místo dovezl ve Fordu RS200. Popovídat si přitom stihli o mnoha věcech, níže přiložené video proto rozhodně zkoukněte od začátku až do konce, i když má 38 minut. Zjistíte totiž, že Max je opravdu jezdcem, jaký se narodí jen jednou za pár desítek let.

Za volant se nasoukal již v útlém věku, a to pochopitelně díky svému otci. Jos Verstappen se přitom ve vrcholné závodní disciplíně pohyboval v letech 1994 až 2003, kdy mimo jiné jezdil za Benetton, Tyrell, Arrows či Stewart. Za tu dobu se sice nedočkal jediného vítězství, natož pak titulu mistra světa, závodní geny ale zjevně Maxovi předal. Stejně jako jeho matka Sophie Kumpen, která sama dříve závodila v motokárách. I proto vlastně Max vstoupil do světa F1 již v pouhých 17 letech.

On sám přitom jako svou klíčovou silnou stránku vidí schopnost se adaptovat, a to na jakýkoliv okruh či vůz. Naplno to předvádí i letos, a to nejen ve Formuli 1 nebo jako Franz Hermann s vozy kategorie GT3, ale i teď s Mustangem GTD. Co s ním předvádí bez jakékoli předchozí zkušenosti s ním, je dechberoucí. Ač je Harris nejen zkušeným moderátorem, ale i sám závodí, Vesrstappenova jízda jej opakovaně trochu děsí a není schopen se protipohyby hlavy adaptovat na jeho brzdění.

Jak se Max svěřil Harrisovi, je to i díky tomu, co mu do hlavy vštípil otec --na nalezení ideální stopy, a tedy dosažení konkurenceschopného času má na novém okruhu maximálně pět kol. Proto vlastně každé jede naplno. Na adresu samotného GTD pak pěje nemalou chválu, hlavně pak na nastavení podvozku, pročež neměl problém se zřetelně hrbolatou tratí. Mezi vyvolené majitele pak sice zatím nepatří, ovšem to se snadno může změnit, a to právě díky spolupráci Red Bullu a Fordu. Ostatně ve voze měl po celou dobu zapnutou pokročilou diagnostiku vývojového týmu, který si nechtě nechat ujít analýzu jeho zacházení s vozem. Značka by tak vlastně byla jen sama proti sobě, kdyby mu jeden kousek nedala darem, ideálně pak v modré barvě, která je jeho oblíbenou.

Mustang GTD se po testu Maxe Verstappena rázem jeví jako mnohem atraktivnější vůz, než jakým kdy byl. To byl asi smysl přiloženého videa, které má sice reklamní charakter, Harrisovo zpracování je ale relativně nenucené. Foto: Ford

Zdroj: Ford

