Max Verstappen se neobvykle zjevil na sociálních sítích a setřel rekordmana, který zpochybňoval jeho výkon zajetý pod falešným jménem

Máte pocit, že čtyřnásobný mistr světa Formule 1 je „na sockách” jako doma? Omyl, otevřeně je nemá rád a obvykle nechává pouze spravovat své profily ty, kteří udržují oheň pod kotlem zájmu o jeho osobu. Tentokrát udělal výjimku a není to zajímavé jen samo o sobě.

Tak to vypadá, že Max Verstappen skutečně zajel rekord okruhu hned při své první návštěvě Severní smyčky Nürburgringu. A to tam vlastně ani oficiálně nebyl, po trati se se svolením provozovatelů pohyboval pod falešnou identitou jako Franz Hermann jezdící za smyšlený tým Hermann Racing, aby se tak vyhnul nežádoucí publicitě. Úplně se to nepovedlo, ale o to větší taškařice z toho nakonec je.

O pár dnů později se totiž začalo mluvit o tom, že byl neobvykle rychlý a v rámci třídy GT3, pro kterou bylo upraveno jeho Ferrari, zajel dokonce rekordní čas. Vytáhl to Misha Charoudin, sám místní rutinér, jehož informace nelze šmahem zpochybnit. Někteří jiní piloti, kteří se ten den po okruhu pohybovali, ale uváděli, že Verstappen, pardon Hermann byl sice rychlý, rekord z toho ale nebyl.

Nyní víme víc, onen čas měl mít hodnotu 7:48, což by skutečně byl rekord okruhu ve třídě GT3 ve chvíli, kdy jsou stará i nová část okruhu spojeny v jedno (tzv. NLS konfigurace), dřívější rekord tím byl překonán o víc jak sekundu. Samotný čas už dnes nikdo nezpochybňuje, Hermann (nesmějte se...) ho zjevně zajel, k věci ale záhy přidal komentář Maro Engel, sám držitel rekordu silničních aut s AMG One, který uvedl, že čas je validní, ale zajet byl s autem ve specifikaci pro závody DTM. To znamená nižší hmotnost, vyšší výkon a nižší světlou výšku, takže i lepší aerodynamiku (celému nastavení se říká BoP), takže není fér označovat to za rekord třídy GT3 při závodech na NLS, ve které auta musí být nastavena kompromisně.

„Stále působivé na první návštěvu zeleného pekla. Bylo by skvělé vidět Franze soutěžit!” řekl dále Engel. Asi doufal, že to zůstane posledním stanoviskem k celé věci, neboť je sám velkou autoritou, jeho poznámka ale zjevně rozlítila samotného Verstappena natolik, že včera 20 minut po půlnoci, tedy asi 12 hodin před kvalifikací na Velkou cenu Emilia Romagna, vzal digitální pero a zjevně osobně (takhle žádný administrátor účtu na sociálních sítích nevystupuje) řekl: „Omyl. Nešiřte takové informace, když nevíte, jak bylo naše auto nastaveno a jaké jsme použili mapy motoru. Proč bych jezdil na trati pro NLS se špatným nastavením? Ať se vám zítra daří.” Marně vzpomínáme, kdy naposledy jsme zažili Verstappena na něco takto osobně reagovat.

Engel v tu chvíli samozřejmě nemohl než couvnout: „Zdá se, že řeči v paddocku byly mylné. Jste nepochybně v lepší pozici, abyste věděl, jaké nastavení jste použili,” uvedl. Vypadá to tedy, že Max Hermann (kompromis, ne?) jezdil hned při první návštěvě Nürburgringu s pro něj neobvyklým autem jako ďábel. A podobně jako Engel bychom jej chtěli vidět v ostré akci. Možná by mu i některá z automobilek mohla půjčit své silniční auto pro zlepšení svých oficiálních časů z okruhu. Kdo tuhle rukavici zvedne? Uvážíme-li, jaký poprask způsobila pouhá Verstapennova tajná účast při testech na Ringu, byl by to milionový počin.

Max Verstappen každým dnem dokazuje, že je závodním pilotem, jakého svět dlouho nepoznal. I jeho „tajná” účast při testech na Nordschleife způsobila poprask kvůli jízdě, kterou tam předvedl. A nic víc tam nedělal, s nikým se nebavil, jde jen o jeho rychlost a její dozvuky. Foto: Oracle Red Bull Racing, tiskové materiály

False. Don‘t spread things when you don’t know how the car was setup and our engine settings. Why would I join a NLS track day with the wrong BOP. Have a good one tomorrow — Max Verstappen (@Max33Verstappen) May 16, 2025

