Mechanik rozebral ikonický pětiválec Audi z modelu RS3 a ukázal, co s ním provedlo 225 tisíc ujetých km
Petr ProkopecNěco přes 200 tisíc kilometrů není na motory moderních aut žádný velký zápřah, 400koňový pětiválec 2,5 TFSI ale není zrovna tuctový motor. A statisíce kilometrů s ním majitelé obvykle nenajíždí. Co s ním tedy takový zápřah provedl?
2.4.2026 | Petr Prokopec
Audi je s pětiválcovými motory spojené podobně jako BMW s šestiválci nebo Ferrari s dvanáctiválci. Jenže z Ingolstadtu se v posledních deseti letech vytratil zdravý rozum a na jeho místo se nastěhovala zelená ideologie. Vedení značky tak za spalovací minulostí zkouší udělat tlustou čáru, což nese hodně shnilé ovoce - o elektrický pohon má zájem málokdo, ovšem kvůli investicím do něj došlo také na zhoršení kvality spalovacích aut. Audi tedy ve výsledku ztrácí na všech frontách.
Němci stále mají možnost, jak si vylepšit reputaci a dokázat lidem, že chtějí pokračovat ve výrobě aut vyvinutých hlavně pro ně. Jenže zatím zjevně nedosáhli dna, od kterého by se mohli jen odrazit. Proto dál chystají konec ikonického pětiválce, který ostatně v současné době pohání už pouze model RS3. Před sebou tak má 2,5litrová přeplňovaná jednotka už jen pár měsíců života, než zmizí definitivně. Audi už potvrdilo, že jeho výrobu pro Evropu ukončí někdy v průběhu letoška a pro zbytek světa někdy v polovině roku 2027. Pak už nebude nic, žádného nástupce automobilka oficiálně nechystá.
Zas a znovu lze říci, že to je kardinální chyba, jakkoli můžeme uznat, že RS3 se neprodává ve velkém množství. Nicméně Audi pětiválec dříve pěchovalo i pod kapotu RS Q3 či TT RS, prodávalo jej také KTM či Donkervoortu. A disponovala jím i Cupra Formentor. Ve finále tedy 2,5litrový agregát opouštěl linku ve slušném množství. Především se ale staral o lepší image značky, neboť jde o velmi specifický a velmi dobrý agregát, za který jsou lidé ochotni platit horentní sumy. Jeho konci to ale nezabrání, což platí také o jeho kvalitě a výdrži.
K této jednotce ve zřejmě vrcholné evoluci s kódovým označením DAZA se totiž dostal mechanik z kanálu Deutsche Auto Parts na Youtube, který měl pro jednoho klienta prověřit stav motoru. Stroj původně vytažený z devět let starého RS3 má totiž na kontě 225 tisíc kilometrů, tedy na takový agregát nemalý nájezd. Při rozborce, kterou můžete vidět na videu níže, ale neobjevili žádné dramatické opotřebení. Bez poskvrnky ovšem motor není - v rozvodech chybě malý díl, který by později mohl vyústit ve větší komplikace. Kromě toho byla jednotka trochu zanesená, mechanik i se svým kolegou dále nebyl dvakrát spokojen se zapáchajícím olejem.
Za tím mělo stát četné využití biopaliva E85, u kterého vyšší podíl etanolu vede k rychlejšímu opotřebení. Kdokoli tedy tyto pohonné hmoty tankuje, měl by přistoupit ke zkrácení servisních intervalů. Mimo to jsou dle expertů pětiválce Audi známé možným selháním vodní pumpy, turbodmychadla a těsnění. Na nic z toho však u zkoumané jednotky nedošlo, po 225 tisících kilometrů ji tak čeká druhý život pod kapotou zakázkového TT RS, kde ještě dá pár ran. Takových strojů je prostě škoda, nemyslíte?
Chcete pětiválcové Audi? Pak si pospěšte, jediný jím osazený model RS3 skončí v EU letos a ve zbytku světa příští rok, bez náhrady. Foto: Audi
Zdroje: Deutsche Auto Parts@Youtube, Audi
