Mechanik si doma postavil dokonalou kopii unikátního Bugatti, za čtyři měsíce

/ Foto: Bugatti

Vzniklo v jediném exempláři, který má dnes hodnotu takřka půl miliardy korun. To nejsou peníze, které by disponoval kde kdo, postavit si doma velmi věrnou kopii ale očividně lze.

Před pěti lety Bugatti vytáhlo vskutku úchvatný koncept Vision Gran Turismo. Ten se nejprve ukázal ve virtuálním světě, nakonec však zamířil i do toho reálného. Nicméně pouze v jediném exempláři, jehož cena se má dle odhadů pohybovat mezi 5 a 18 miliony dolary (až cca 420 milionů korun). Vlastně proto není až tak překvapivé, že vůz od roku 2015 vlastnili pouze dva lidé. Jako první jej zakoupil saudskoarabský princ Badr bin Saud, a to aby dostal vůbec první sériové vyrobený Chiron vyvedený ve stejných barvách. Od něj jej pak získal Hezy Shaked, šéf oděvní firmy Tillys.

Jack Lee přitom vždy po vlastnictví Bugatti toužil, nicméně jeho kapsy nejsou tak hluboké. A proto se rozhodl, že si Vision Gran Turismo stvoří sám. Jelikož jde o specialistu stojícího za projektem Mechanic Jack, nemělo by nás vlastně až tak příliš překvapit, že svůj sen dotáhl do reálného konce. Celý proces přitom jemu a jeho kolegům zabral pouhé čtyři měsíce, což je velmi působivé, neboť na počátku nebyl kupříkladu poškozený Veyron, nýbrž prostý trubkový rám, do kterého byl zasazen motor a převodovka.

O jaké hnací ústrojí jde, nevíme. Nicméně pohled na jednotku naznačuje, že tu máme vidlicový osmiválec. Ve srovnání s originálním motorem tak jde o poloviční agregát, který je navíc spárován s ne úplně nízkou . Vůz se totiž nedočkal sklolaminátové karoserie, nýbrž ocelové. Na druhou stranu bychom se nicméně nedivili, kdyby vážil méně než skutečné Vision Gran Turismo, to je přece jen ještě propracovanější auto se 1 724 kilogramy hmotnosti.

I tak je nicméně práce asijského mechanika velmi působivá, výsledek originál věrně napodobuje. Pohonná jednotka je navíc plně funkční, stejně jako světlomety či zavěšení, jenž lze štelovat přímo z kabiny. Ta má samozřejmě ke standardům Bugatti velmi daleko, ovšem na druhou stranu v tomto případě nebylo utraceno pomalu půl miliardy korun. Stejně jako je jisté, že servisní prohlídka nevyjde na oficiálních 20 tisíc dolarů (466 tisíc Kč) a sada speciálních pneumatik určených jen pro tento unikát také nestojí 93 000 USD (2,17 milionu Kč).

Takto se Bugatti Vision GT ukázalo v reálné podobě před 5 léty, teď si jeho obdobu vyrobil doma Jack Lee. Níže můžete vidět, jak moc má k originálu blízko, a to vznikla za pouhé 4 měsíce. Foto: Bugatti

Zdroj: Mechanic Jack@Facebook

