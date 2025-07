Mechanik zbavil výfuky VW s motorem W12 veškerého tlumení. Auto zní tak dobře, že si tuhle legendární „kasičku” možná i risknete koupit před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Dvanáctiválcová limuzína dnes jako ojetá nestojí víc než nejtuctovější škodovky i v dobrém stavu, přesto vás od ní budou všichni odrazovat. Pokud ale milujete zvuk objemných motorů s hromadou válců, tento Phaeton vás možná přesvědčí k cestě do bazaru.

Pokud dnes hodláte nakupovat u Volkswagenu, musíte se smířit s tím, že motorové portfolio německé automobilky není moc květnaté. A rozhodně není tak pestré, jako tomu bylo ještě před pár lety. Většina nabízených modelů totiž užívá motory 1,5 TSI, 2,0 TSI či 2,0 TDI, mimo ně pak lze sáhnout také po litrovém tříválci. Chcete něco většího? Dobrá, pak se ovšem musíte připravit na opravdu vysoký výdaj, neboť jedinými v Evropě nabízenými modely, u kterých lze objednat šestiválec, jsou Touareg a Amarok. První je ovšem k mání od 1 499 900 Kč, druhý od 1 221 979 Kč.

Motory V6 navíc aktuální nabídka VW skutečně končí, což je docela tristní, uvážíme-li, že do aut této značky šlo ještě docela nedávno objednávat i pětiválce, osmiválce, desetiválce a dokonce i dnaváctiválce. Tento stav platí všude na světě, což nadšence posílá spíš do autobazarů, které začínají představovat poslední ostrůvky motorové svobody. Sáhnout tam může i po někdejší vlajkové lodi značky, legendárně „převyvinutém” Phaetonu, který přitom šestiválci disponoval jen v základu jako z nouze ctností. Už střed nabídky byl spojen s benzinovým osmiválcem nebo dieselovým desetiválcem, maximem pak byl šestilitrový motor W12.

Mechanici vás nejspíše před touto jednotkou a vlastně i přes samotným Phaetonem budou varovat, je to stejně legendární „kasička”, bezedná díra na peníze cpané do údržby a oprav. To je na jednu stranu dobrá zpráva, neboť díky obrovskému propadu hodnoty dostáváte při koupi mnoho za málo, i krásné Phaetony dnes koupíte za cenu lepší nové Fabie. Jenže na druhou stranu je zde spousta věcí, které se mohou porouchat. Udržovat tedy Phaeton W12 v provozuschopném stavu vyžaduje opravdu naditou peněženku, zruinovat totiž snadno může i milionáře.

Právě to je důvod, proč se horší kousky rozdávají zadarmo. Mechanik stojící za kanálem 100Percent Jake na Youtube takto před půl rokem dostal dvanáctiválcovou limuzínu od někdejšího producenta filmů pro dospělé. Následně však naznačil, že spíš než o požehnání jde o noční můru. Přes to všechno se dal do práce, aby vůz mohl vrátit na silnice. To se mu povedlo, jakkoli ochránci přírody z toho asi moc nadšení nebudou. Jake se totiž rozhodl zbavit výfuk veškerého tlumení, které bránilo snadnému odhodu zplodin.

Díky tomu se ovšem dvanáctiválcový motor nově projevuje o poznání hlasitějším ržáním, než je tomu v sérii, Jake dokonce mluví o zvuku supersportu. Až tak optimističtí bychom nebyli, ale přesto zní motor krásně - „plnotučně”, a přitom pořád do jisté míry decentně, uvnitř auta se dá pořád bez problémů komunikovat. Stojí za tím už koncepce motoru, který na každé straně zaměstnává vždy tři válce ve dvou řadách nad sebou. Možná tak nastala ideální doba dát německé limuzíně ještě jednu šanci, zvlášť pokud vám ji někdo nabízí skoro zadarmo.

VW Phaeton dokáže ohromit i dnes, hlavně kombinací luxusu a motoru W12. Vzhledem k jeho současným cenám láká k rozličným hrátkám, níže můžete navnímat, jak zní po zbavení výfuků veškerého tlumení. Ilustrační foto: Volkswagen

Zdroj: 100PercentJake@Youtube

