Mercedes potichu změnil své ikonické logo, náhrada je smutným symbolem lacinosti, která stíhá celý obor

Byl by to dobrý apríl, kdyby to byl apríl, jenže není. Německá automobilka si přitom musí být vědoma, jak kontroverzním krokem je nahrazení klasického plastického symbolu třícípé hvězdy jakýmsi monochromatickým pahýlem, proto se o něm dosud raději ani nešířila.

Je to nemoc, která stíhá celý obor, a už je nám skoro protivné se o ní znovu zmiňovat. Ale bohužel nemáme na výběr - poté, co otřesným způsobem zdevastovala své logo Mazda, přistoupil k prakticky úplně stejnému kroku Mercedes-Benz. A navazuje tím i na obdobné postupy Audi, VW a dalších.

Diktátem doby se zkrátka stalo zbavit logo plastičnosti a jakékoli „barevnosti” (i odstínů šedé) a jít od toho. Čemu to má pomoci? Automobilky obvykle říkají, že je to projev digitalizace a že na displejích je třeba ukazovat loga takto. Přijde nám to jako pitomost - v době monochromatických displejů počítačů by to bylo na místě, dnes není absolutně žádný problém vykreslovat na počítačích a mobilních zařízeních loga v jejich originální podobě. Najednou se to ale nehodí.

Proč, nemáme tušení. Výsledek vypadá vždy velmi lacině, což nemusí být takový problém u Mazdy nebo VW, když se ale podíváte, co mají dnes na volantech Audi, budete jen třeštit oči. Vypadá to jako „fejk”, jako nálepka od pumpy, je to doslova laciné a ospravedlnit to lze snad jen tím, že též víc než kdy dřív laciný interiér vedle takového loga působí noblesněji. Byl tohle účel? Kdo ví.

Pikantní je, že zatímco výše zmíněné značky aspoň daly o změně vědět, Mercedes ji provedl v naprosté tichosti. Nasazení nového loga, které vypadá, jako by děti ve školce měly malovat znaky svých oblíbených aut, si všimli až kolegové z Auto Bildu, kteří se pak raději zeptali firmy, zda jim neunikl nějaký aprílový vtip. Neunikl, je to reálná změna, potvrdil mluvčí a dodal: „S přepracováním našeho korporátního designu Mercedes dominantní barvu ve vzhledu značky na černou. V kombinaci s použitím dvoudimenzionální verze loga značky pro tisk a digitální média bude vzhled modernější a vizuálně konzistentní.”

Řekli bychom, že v tomto případě vypadá „redukce” obzvlášť příšerně, ale názor nechť si udělá každý sám. My už jen dodáme, že to není poprvé, co se Mercedes o takovou změnu pokouší. Poprvé k ní došlo už na přelomu předminulé a minulé dekády, ještě lucidní šéf automobilky Dieter Zetsche ale rozhodl o rychlém návratu ke klasice, neboť lacinou dvoubarevnou náhradu považoval pro značku typu Mercedes-Benz jako málo prestižní. Co se od té doby změnilo? Zetsche odešel, to ano, a dál? Odpovězte si sami...

Tradičně pojatá třícípá hvězda Mercedesu vypadá podle nás pořád dobře, automobilce ale už dost dobrá nebyla a potichu skončila. Foto: Mercedes-Benz



Černobílá náhrada vypadá jako primitivní malůvka pštrosa se zlomenou nohou. Inu, The Best or Nothing! Foto: Mercedes-Benz



Logo Mercedesu se nemění zdaleka poprvé, ještě nikdy ale podle nás nevypadalo tak příšerně jako dnes. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Auto Bild, Mercedes-Benz

Petr Miler

