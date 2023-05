Mercedes šeredně dohání jeho nesmyslná sázka na downsizing, nová třída C selhala v dalším testu před 5 hodinami | Petr Prokopec

Zákazníci běžných modelů podobné technické změny snadno přehlédnou, nezajímají se o ně, nemívají velké nároky. V případě modelů AMG ale Mercedes neměl absolutně žádný důvod vyměnit šesti- a osmiválce za čtyřválce. Teď ho to šeredně dohání.

Posledních pár let nad směřováním Mercedesu jen nevěřícně kroutíme hlavou. Německá automobilka proslulá hlavně svými sedany, jenž byly poháněné velkými motory, totiž aktuálně tlačí do popředí hlavně SUV. Na tom by nutně nebylo nic špatného, zákazníci taková auta chtějí. Daleko větším problémem je downsizing a elektrifikace, pro které třícípá hvězda hoří snad nejvíce ze všech prémiových výrobců, aniž by musela. Prostě chce.

Proč? To netušíme. Tímto způsobem nabízí jen horší auta za větší peníze, klasická řešení v testech vítězí. A nejde jen o tuctová SUV, se zlou se i v německém testu potázal nový Mercedes-AMG C43, který přišel o šestiválcový motor ve prospěch čtyřválcové jednotky. Ta dostala mild-hybridní techniku, díky níž výkon vzrostl na 408 koní. To není málo, oproti generaci W205 tu máme nárůst o 41 koní. Auto je ale také těžší - zatímco předchozí sedan vážil 1 690 kilo, což rozhodně není málo, novinka na ručkách vah vykazuje 1 765 kilogramů.

Na první pohled není rozdíl 75 kg tak hrozivý. Když si navíc uvědomíme, že značka měla šanci je ideálně rozložit napříč vozem, díky čemuž by balanc oproti šestiválcovému modelu s těžkou přídí dokonce zlepšila, pak je třeba se ptát, co je v Affalterbachu špatně. Už předchozí srovnání s šestiválcovou konkurencí ukázalo, že výsledkem je pomalejší, „užranější” a dražší vůz i ve srovnání s léta vyráběnými modely. Nenapadá nás tak jediný důvod, proč se Mercedes touto cestou vydal a koho tím chce dojmout. Nyní si totiž vzali tentýž vůz do parády kolegové ze Sport Auta a na okruhu v Hockenheimringu se dočkali dalšího zklamání.

Novinka okruh obkroužila v čase 2:02,30, což samo o sobě není ohromující, konkurenční BMW M340i xDrive bylo na stejné trati rychlejší už před třemi roky (2:01,1). Důležitější než čas je ale výrazné zhoršení ovladatelnosti, které čiší i z přiloženého videa. Kde kombi se šestiválcem vykazuje jistotu, tam má řidič čtyřválcového sedanu plné ruce práce - vysokou hmotnost, pomalé odezvy motoru a letargické reakce převodovky nelze přehlédnout. Zvuk je přitom umělý a výsledný čas dalece zaostává třeba i za Renaultem Mégane RS Trophy-R, se kterým Němci zajeli okruh za 1 minutu a 59,2 sekundy.

C43 tak se sportováním nemá nic společného, pro slavnou divizi z Affalterbachu jde o špatnou vizitku. Značka si za ni přitom účtuje 2 113 870 Kč, což opravdu není málo. Tři roky starý předchůdce s méně než 50 tisíci kilometry vás v bazaru vyjde na méně než polovinu a méně muziky opravdu nenabídne. Značka by tak opravdu měla začít bít na poplach, neboť směr, jakým se vydala, pokrokem nezavání. A není to zjevně už jen názor náš.

Nové C43 AMG je po downsizingu jednoznačně horším autem než dřív, z pohledu nadšeného řidiče rozhodně. Není ani rychlé, o projevu na okruhu ani memluvě. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Sport Auto

