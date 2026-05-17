Mercedes líp ukázal svou novou osmiválcovou bestii a leccos na ní změnil. Na Ringu konečně pořádně zaržála

před 6 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Mercedes-Benz

Symbol návratu alespoň trochy zdravého rozumu a snahy vyjít vstříc těm, kteří Mercedes živí, se detailněji předvedl světu oficiálně i neoficiálně. A zdá se, že nakonec nebude tak utlumený, jak jsme se obávali. Bude ale rychlejší než šest let starý vrchol nabídky AMG?

Před pár dny jsme vám ukazovali v akci chystaný Mercedes-AMG CLE 63 Mythos na aktuálně mocně sledované Severní smyčce. A byť představení to bylo nepochybně velmi zajímavé, současně dokázalo být zdrojem hned dvojího zklamání. To první pramenící z faktu, že se k němu nedostane skoro nikdo, pro tentokrát necháme být, to druhé mělo paradoxně kořeny v motoru vozu.

Německé kupé sice pohání nový osmiválec s plochou hřídelí, tedy pohonná jednotka s kořeny v motorsportu, která dokáže jít rychle do otáček za velmi lákavého zvukového projev. A třeba v případě takového Chevroletu Corvette se tak skutečně projevuje. Nový Mercedes byl ale na videu tak tichý, že bychom ani netipovali, že jde o osmiválcový vůz. Nyní to ale vypadá, že buď bylo první video špatně ozvučené, neboť Mercedes dosud zvukový projev aut tlumil víc, než musel. A na novějším video se projevuje mnohem sebevědoměji.

Nové oficiální „špionážní” fotky ostatně ukazují, že prototyp vozu soustavně prochází vývojového. Projekt Mythos bude v souladu s nimi hlasitý nejen vokálně, ale i vizuálně. Vpředu je třeba počítat s rozměrnou maskou chladiče Panamericana, mimo to si můžeme povšimnout také hodně vytažených blatníků, které jsou osazené ventilačními otvory. Zádi pak dominuje manuálně stavitelné křídlo a velký difuzor.

Nic bližšího Němci bohužel neupřesnili, o výkonu motoru lze tedy nadále jen spekulovat. V zákulisí se přitom již nějakou chvíli mluví o 650 koních, což na jednu stranu není málo. Jenže projekt Mythos má být vrcholem nabídky třícípé hvězdy, přičemž chystané CLE 63 by mělo dorazit jen ve 30 kusech. Čekali bychom tedy o poznání větší stádo, ostatně třeba Corvette Z06 disponuje 679 kobylami, a to je její jednotka atmosférická. Ve verzi twin-turbo ale produkuje až 1 079 koní.

Mercedes by tedy měl pořádně přitlačit na pilu, koneckonců na ospravedlnění předpokládané ultra vysoké ceny bude potřebovat, aby na Nordschleife zajel čas pod 6 minut a 48 sekund, kterého dosáhlo předchozí AMG GT Black Series, a to již v roce 2020. Už jen proto, že Corvette ZR1 je pouze o tři sekundy pomalejší. Přitom ale stojí tolik co základní Porsche 911. Skutečné tempo ale z nového videa lze jen stěží odhadnout, koneckonců oficiální časomíra jeho součástí pochopitelně není.


Druhá specialita divize Mercedes Mythos by se měl naplno ukázat ještě letos. Takto jej automobilka předvádí nyní - vidíme toho víc, jinak jsou ale s vozem stále spojeny mnohé otazníky. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz, Carspotter Jeroen@Youtube

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.