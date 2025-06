Mercedes po sérii požárů svolává do servisů skoro všechny vyrobené silniční Formule 1, je to další obrovské fiasko včera | Petr Miler

/ Foto: Feuerwehr Starnberg, CC0 Public Domain

Mercedesu v těchto dnech slunce nad hlavou nesvítí a může si za to hlavně sám. Tohle už si ale snad ani Němci nezaslouží. Odvaha, se kterou se pustili do projektu silniční ef-jedničky, se jim v dobrém nevrací. Celý projekt je od začátku plný nezdarů a nyní schytal další ránu.

Olu Källenia, současného šéfa Mercedesu, jsme si pro jeho špatná strategická rozhodnutí, opakování stejných chyb a obhajování zjevně neobhajitelných selhání neoblíbili. Občas ale i on řekne něco, co není jen pokryteckou přetvářkou, ale ryzím odrazem reality. Třeba když prohlásil, že projekt silniční Formule 1 od AMG musel s kolegy schválit opilý.

Byl to zdánlivě dobrý nápad, jak postavit něco mimořádného. A jsme si celkem jisti, že AMG One tak v historii automobilismů jednou zůstane zapsán. Jeho současnost ale byla vždy tragická - roky trvající odklady projektu udělaly i z jeho marketingového potenciálu v podstatě jen frašku a automobilku přesto musely stát miliardy na dodatečném vývoji. Když se pak auto dostalo přece jen do prodeje, ukázalo se sice být rychlé, ale ne až tak rychlé a projevem už vůbec ne přesvědčivé. Majitelé z něj pak také na větvi nejsou, neboť udržovat jej při životě je extrémně drahé. To ale pořád není to nejhorší - auto už dvěma kupcům shořelo a zjevně by mohli následovat další.

AMG One se tak znovu dostává do řečí v souvislostech, které si jako automobilka nepřejete zažít - kvůli svolávací akci, kterou Mercedes musí uspořádat kvůli riziku požáru. Není jasné, zda zmíněné požáry byly způsobeny právě tímto problémem, do servisů ale musí 215 aut z 275 vyrobených kvůli vadě na hydraulickém potrubí aktivního zadního spoileru. Tomu může chybět pojistný čep, bez nějž dříve nebo později dojde k úniku velmi hořlavé hydraulické kapaliny, která snadno vzplane po kontaktu s rozpálenými částmi vozu. Co se bude dít v servisech, asi nemusíme popisovat, případná oprava ale má být hotová do 90 minut. Je to v podstatě banalita, drobná chyba, ale s jakými následky?

Dotčené vozy byly vyrobeny mezi 12. prosincem 2022 a 9. květnem 2025, takže na problém se přišlo opravdu pozdě. Pokud máte to štěstí (anebo smůlu?), že jeden z nich vlastníte, předem víte, čeho se bude týkat další dopis od Mercedesu ve vaší schránce. Němci teď mají špatné období a za spoustu svých arogantních omylů si zaslouží trpět. Tady už je nám jich ale snad už i trochu líto...

I George Russell si nejspíš bude muset spakovat svou silniční ef-jedničku a nechat si ji překontrolovat dřív, než mu shoří... Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: [https://www.kba-online.de/rrdb/buerger/ KBA] přes Motor1

Petr Miler

