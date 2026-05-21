Mercedes pořádně předvedl kompletně falešný zvuk svého nového sporťáku, připomíná to béčkové filmy z 80. let

včera | Petr Miler
Míra sebedestrukce jedné z nejslavnějších světových automobilových značek je fascinující. Pokud tohle je to nejlepší, co dnes dokáže zákazníkům nabídnout za cirka 5 milionů korun, je to k smíchu i pláči současně.
Mercedes včera představil novou generaci čtyřdvéřového AMG GT a marně přemýšlíme, čím nás potěšil. Auto je to zvenčí designově velmi nenápadité a zaujme leda tím, jak mu to nesluší, uvnitř je lacině digitální. Největší marnost je ale jeho technika, kdy s 2,5tunovou hmotností zkouší zaujmout kombinací víc než 1000koňového výkonu a elektrického pohonu opřeného o baterii s kapacitou jen 106 kWh. Něco takového jednoduše nemůže fungovat jinak než jako auto pro pomalé přesuny na kratší a střední vzdálenosti, dělat s tímto autem cokoli jiného bude utrpením.
Části publika to jistě postačí, možná teď dokonce řeknete, že většina lidí podobná auta ani dnes jinak nepoužívá. Máte pravdu, ale proč si je kupují? Upřímně řečeno nemusím jet s nějakým osmiválcovým sporťákem rychle, abych si ho užil, protože jeho projev je zajímavý i bez toho. Právě tady ale elektrická auta nemají co nabídnout. Na jejich přirozeném projevu téměř nepoznáte, jestli mají 200 nebo 1 000 koní, pokud je nevyužijete. A když je využijete, narazíte na ony technické limity, neboť 106kWh baterie by zvlášť s limity jejího dobíjení byla dobrá tak pro 100koňové tunové auto, ne 10krát silnější a 2,5krát těžší stroj.
Automobilka si toho je zjevně vědoma, a tak se s tím pokusila něco udělat. To zní jako dobrý základ pro řešení, Mercedes ale nenapadlo nic lepšího, než autu nadělit předvádění projevu úplně jinak technicky řešeného vozu. Nové GT je tak vybaveno simulací osmiválcového auta včetně jeho zvuku, otáčkoměru nebo řazení, i když samotný pohon žádný takový zvuk nevyluzuje, motor žádné takové otáčky netočí a převodovka takové převody vůbec nemá. Je to neuvěřitelně trapné.
Jak to celé působí, můžete nyní do detailu navnímat na videu níže. A my opravdu nevíme, zda se smát nebo brečet. Když si video pustím, vrací se mi pocity ze sledování béčkových amerických filmů z konce 80. let, kdy producenti neměli peníze ani na to, aby si pořídili skutečná sportovní auta, jež ve filmu figurovala, ani na pořádné zpracování jejich záběr. Po plátně se tak prohánělo „Ferrari F40”, které znělo třeba jako Formule 1. Primitivnějšímu publiku to bylo fuk, to nevědělo, která bouchá, ale pro orientované lidi a nadšence tu něco silně nesedělo. Na záběrech jezdilo auto, které nebylo tím, čím se tvářilo, a znělo jinak, než by reálně mělo. A je celkem jedno, jak realistický projev oné Formule 1 byl, na záběrech prostě žádná ef-jednička nebyla.
Přesně tohle teď dělá čtyřdvéřové AMG GT a je to za mě skutečně vrchol trapnosti. Nic proti snaze postavit elektrický sporťák, jakkoli jsem přesvědčen, že se současnými bateriemi nemůže vést k ničemu kloudnému a reálně použitelnému. Ale když už takové auto uděláte, opravdu mu dáte projev stroje, kterým ani za mák není? Simulovat se dnes přesvědčivě dá kdeco, takže reálně může tohle divadlo působit i přesvědčivěji než na videu. Ovšem pokud tedy Mercedes dosáhl toho, že věrně simuluje osmiválcové auto, nebylo tedy lepší... udělat osmiválcové auto?
Nejenže by znělo autenticky a nebylo by třeba draze vyvíjet hloupé simulace, bylo by lepší i prakticky ve všem ostatním - mohlo by být mnohem lehčí, snadno může být i stejně výkonné, s 80- nebo 100litrovou nádrží může jít o skutečné GT s neomezenou využitelností při dlouhých přesunech i schopností téměř neustále hoblovat okruh, o co přesně by tu auto přišlo? Stavět takové vozy nedává jednoduše žádný smysl, a to tím spíš, mají-li hrát na emotivní notu. A „mercedesí” simulace projevu stroje, kterým i tento model být mohl a není, tomu jen dává smutnou korunu.
„Žabičko, zakuňkej.” „Vrrr!” „Hodnej pejsek...” Foto. Mercedes-Benz
Zdroj: Mercedes-Benz
