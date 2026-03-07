Mercedes ukázal další auto, které nebude kupovat skoro nikdo, už jeho interiér jde proti všem
Petr MilerJeho koncept zaujal leda tím, jak moc je odtržený od reality, nakonec si za to vysloužil adekvátní hodnocení. Každá soudná automobilka by v tu chvíli i s ohledem na další dění vytáhla další vývoj ze zásuvky, Mercedes se ale rozhodl si svůj kalich hořkosti vypít až do dna.
Jeho koncept zaujal leda tím, jak moc je odtržený od reality, nakonec si za to vysloužil adekvátní hodnocení. Každá soudná automobilka by v tu chvíli i s ohledem na další dění vytáhla další vývoj ze zásuvky, Mercedes se ale rozhodl si svůj kalich hořkosti vypít až do dna.
Mohli bychom se nad tím podivovat podobně jako v případě Audi nebo Lamborghini, ale už by to asi unavovalo nás i vás. Ve stručnosti tedy řekneme jen tolik, že i Mercedes skončil na stejné lodi a ignorujíc všechny relevantní signály z trhu, dokonce i ty, které dostal sám, se rozhodl postavit elektrický sportovní cesťák, který loni odhalil jako koncept AMG GT XX. Charakterizovali jsme jej jako ztělesnění všeho, co je dnes s legendární německou značkou špatně, a čím víc jsme se o něm dozvídali, tím horší obrázek jsme si o něm dělali. A nebyli jsme zdaleka sami. Pro každou soudnou automobilku by to znamenalo zastavení dalšího vývoje vedoucího do slepé uličky, třícípá hvězda si ji ale zjevně chce pořádně prošmejdit.
Projekt tedy neodpískala a naopak vůz posílá do výroby jako novou generaci Mercedesu-AMG GT 4-Door Coupe, jak si oficiálně říká anglicky, česky ho ale tituluje podobně (bizarně). Bude to vůz jen a pouze s elektrickým pohonem a opravdu si nemůžeme než drbat hlavu. Kdo si Němci myslí, že jej bude kupovat? Poptávka po elektrických modelech v tomto segmentu je zanedbatelná a je to logické - takto stvoříte vůz, který bude možná chvíli rychlý v přímce, ale jinak nic. Má-li jít o sportovní cesťák, musí ohromovat jako emotivně uspokojivé auto, které spojuje konstantně udržitelnou vysokou dynamiku se zvládáním dlouhých přesunů. A nic u toho dnešní elektrická auta nemohou zvládat. Přidejte si nevyhnutelně brutální pokles hodnoty a máte zaděláno na slušný propadák.
S elektromobily to Mercedesu může procházet v třídách modelů jako CLA, GLA, GLB apod. Hity to nebudou tak či onak, ale v těchto sférách trhu nachytáte spoustu „uvědomělé” firemní klientely, auta k lidem dostanete skrze dotace či umělé zdražování alternativ jako přijatelnou z nouze ctnost, oslovíte spoustu „aktivních uživatelů autobusů”, kterým bude stačit logo Mercedesu a solidní výbava atp. Tam to nějak jde. Ale AMG GT téměř veškerá taková poptávka mine a zůstanou jen koncoví zákazníci, kteří chtějí něco mimořádného, co bude dráždit emoce, co jim nabídne výjimečný projev, použitelnost... Nic z toho elektricky poháněný vůz mít nebude.
Automobilka jej zatím neukázala celý, ze sériového provedení odhalila zatím jen interiér. A ani ten nás v pozitivním smyslu slova nebere. Pravda, vypadá lépe než vnitřky většiny novinek značky z poslední doby, když to není jen jeden velký displej naplácnutý mezi dveře, ale jinak? I tohle auto firma navzdory tomu, že zákazníci stojí otevřeně už roky o pravý opak, zbavila téměř veškerých fyzických ovladačů. Pojetí tohoto interiéru jde proti všem a my se znovu musíme ptát: Jaký smysl to dává?
Pokud v takovém segmentu chcete bodovat, musíte přece okouzlit ty, kteří si mají auto koupit. Schopnost vozu zvládnout to svou technikou Mercedes odpískal v zárodku, pořád ale mohl zabodovat něčím. Třeba interiérem, který bude laskat svou uživatelskou přívětivostí, na dnešním trhu by to byla velká výjimka a slušný prodejní argument. A výsledkem je zase nic, tedy 35. reinterpretace Tesly, která šetří i na páčkách pod volantem. „Pass,” řekli by anglicky hovořící, s tímto autem nemá pro dnešek smysl dál ztrácet čas. Jeho tržní potenciál se limitně blíží nule a vidí to každý krom automobilky, která ho chce za každou cenu vyrábět...
Na dnešní poměry Mercedesu to není úplně marný interiér, ale jak budete auto ovládat? Odpověď je ale vlastně nedůležitá, protože nejprve bude třeba zodpovědět otázku, kdo s ním kam a jak bude jezdit. Foto: Mercedes-Benz
