Mercedes v Las Vegas ukázal, jak úžasně vypadají auta dělající na silnici tankovou otočkou, pak zakázal lidem ji dělat

To je panečku marketing. Nejprve lidi nalákáte a ukážete jim, jak úžasně vypadá nová funkce chystaného auta použitá na silnici, pak ale řeknete, že na silnici se používat stejně nesmí. Tak k čemu ji pak propagovat? Na druhou stranu, zákaz Mercedesu zákazníci vážně brát nemusí.

Posledních pár let si říkám, zda ve vedení Mercedesu ještě pracuje někdo soudný. A při pohledu na doplňkovou akci, která proběhla v Las Vegas u příležitosti veletrhu spotřební elektroniky CES, docházím znovu k zamítavé odpovědi. Třícípá hvězda totiž na uzavřenou sekci jednoho z tamních proslulých bulvárů poslala čtveřici chystaných G-Wagenů s elektrickým pohonem, který jim umožňuje provést tzv. tankovou otočku. Tedy otočit se prakticky na pětníku díky protiběžnému pohybu kol na každé straně vozu.

Vypadá to úžasně a nejde jen o show - taková věc se může v provozu hodit, však kolikrát se kdo potřeboval otočit s velkým autem na omezeném prostoru. Prostě to umí nalákat, hned po prezentaci této funkce ale automobilka výslovně oznámila, že ji lidé nesmí používat na veřejných komunikacích. Tak proč si pak takovou věc pořizovat? Má-li to být do terénu, pak měl Mercedes celou věc prezentovat právě v něm.

Je navíc otázkou, co přesně Mercedes čeká, že zákazníci udělají. Poslechnou ho? Vždyť celá řada majitelů třídy G v terénu nikdy nebyla. O elektrické provedení pak mnozí mají zájem jen kvůli tomuto triku. Nyní by jej ale neměli používat? A co se stane, pokud tak učiní? Značka jim danou funkci uzamkne? Nebo snad na ně pošle policii? Či dá rovnou pokyn bateriovému paketu, aby explodoval? Nejspíše nic z toho se nestane, ono varování je zde spíše jen jako úlitba úřadům.

A i kdyby nic z toho Mercedes udělat nechtěl, je absurdní, že možnosti vozu takto prezentuje. Však o tankové otočce mnozí jistě nikdy neslyšeli. A pokud ano, nejspíše by je ani nenapadlo ji používat tímto způsobem. Po shlédnutí německého kvarteta ale takové touhy jen vzrostou, zvláště když je patrné, že nic se nestalo ani vozům, ani vozovce. U Mercedesu ale zjevně o tom, že zakázané ovoce chutná nejlépe, v životě neslyšeli.

Lze přitom jen dodat, že tzv. G-Turn lze aktivovat stiskem tlačítka na palubní desce. Poté již řidiči stačí jen zatáhnout za příslušné pádlo řazení na volantu. Zvolit si pak může úhel otočení, tedy nikoli jen nejsmysluplnějších 180 stupňů, ale cokoli mezi 90 a 720. Něco takového se v terénu jistě hodí, pokud se dostanete třeba do úzké rokliny končící prudkým záhybem. Přesto je ale jisté, že majitelé spíše budou využívat otočku kolem své osy, a to na asfaltu a pro parádu, zákazu značky navzdory.

The G-Turn* in Vegas? The iconic #GClass is going all-electric & ready to set new benchmarks. #CES2024



*G-Turn must not be used on public roads. This stunt was performed by professional drivers on a closed road with support from local police & special preparation of the road. pic.twitter.com/bam71c17aZ