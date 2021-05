Mercedes vytáhl své nové auto s motorem z F1 do běžného provozu, je to neobvyklý zjev před 2 hodinami | Petr Miler

Velmi ambiciózní a ve výsledku neméně komplikovaný proces vývoje auta pro běžný provoz spoléhajícího na motor z Formule 1 opakovaně balancoval na hraně propasti, nakonec ale podle všeho zdárně míří do cíle.

Uběhlo jen pár dnů od chvíle, kdy jsme jej mohli spatřit v akci na Severní smyčce Nürburgringu a nyní si pohled na něj můžeme dopřát znovu. Rozdíl je v tom, že zatímco předchozí záběry tohoto stroje byly neoficiální, o video přiložené níže se postarala přímo automobilka. A už soudě podle toho se zdá, že jeho vývoj se chýlí ke zdárnému konci.

Bylo by na čase, neboť „silniční Formule 1” Mercedesu, jak si tohle auto říká, je ve vývoji už roky. A nemělo tomu tak být. Od první veřejné prezentace vozu uběhly už čtyři roky a přinejmenším část z 275 zamýšlených exemplářů měla mít své majitele též už léta. Automobilka ale v roce 2019 přiznala, že s technikou modelu One má problém vejít se do limitů Evropské unie a auto musela zásadně přepracovat. Zákazníci se podle pozdějšího avíza měli dočkat počátkem roku 2021, ani to se ale realitou nestalo a nestane.

I tak je třeba optimismu, neboť kdyby auto nebylo skoro hotové, firma by neukazovala, jak s ním technický ředitel Jochen Hermann brázdí silnicemi v okolí Stuttgartu. Právě tím je nové, třebaže bohužel krátké video zajímavé - spatřit tuto placku na silnici působí docela nepatřičně a když si představíme, že i v takových místech bude s to předvádět akceleraci v řádu jednotek sekund i na rychlosti v řádu stovek km/h, půjde nepochybně o výjimečný zjev.

Dodejme, že byť použití původního motoru z F1 v silničním autě není reálné, One skutečně vsadí na agregát odvozený od toho, který pohání formulové monoposty třícípé hvězdy. Přeplňovaný šestiválec od objemu 1,5 litru točí v ef-jedničkách na volnoběh 5 000 ot./min, tady půjde asi o 1 500 ot./min, takže vážně nepůjde o úplně to samé. Přesto v jádru o stejný motor půjde a točit má navzdory přeplňování turbem až 11 000 ot./min a generovat výkon blížící se 1 000 koní.

Mercedes-AMG One už měl být léta v prodeji, nakonec ale dokončován až nyní. Soudě podle bující aktivity automobilky okolo něj bychom se premiéry produkčního provedení měli dočkat co nevidět. Foto: Mercedes-Benz

