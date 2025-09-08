Mercedes začal odhalovat novou třídu C, devastace jednoho modelu za den mu zjevně nestačí

Mercedes začal odhalovat novou třídu C, devastace jednoho modelu za den mu zjevně nestačí

včera | Petr Miler

Foto: Mercedes-Benz

Jen s velkými rozpaky lze hledět na aktuální počínání tradiční německé automobilky. Poté, co se spálila s modely EQ, přichází s jejich náhradami v hávu tradičních tříd, ty se ale nezdají být v principu o nic méně marné. Sází na kontroverzní vzhled, problematickou techniku i prapodivné interiéry.

Pokud mají u Mercedesu v oblibě film Čtyři vraždy stačí, drahoušku, blíží se do velkého finále. Už zjara zvládli pár dobře mířenými ranami odpravit beslseller v podobě modelu CLA a opravdu nevěříme, že se prodává jako housky na krámě. Ostatně tomu pořád nic nenasvědčuje. Nevíme, jak rychlý je nájezd prodejů, ale i 6 měsíců po premiéře se podle čísel Data Force vůz prodává o 15 procent hůř než loni a patří mu až šestá příčka mezi modely Mercedesu. Dokonce i třída E se letos prodává líp, loni ztrácela.

Před pár hodinami si třícípá hvězda vzala na mušku dokonce svou absolutní prodejní jedničku v Evropě, model GLC, kterému letos našla už skoro 63 tisíc nových domovů. Nemusí to trvat dlouho, neboť nástupce je tragický vzhledově, technicky i pojetím interiéru, ačkoli jde o vůz, který měl naopak tyto problémy řešit. Jde znovu primárně o elektromobil s velmi nepřesvědčivými parametry, který bude navíc velmi drahý. Ovšem i dodatečně přidaná hybridní verze jako u modelu CLA, která se v nabídce objeví později, stěží někoho ohromí.

Čekáme propad prodejů v jednom i druhém případě, což by normálně fungující automobilce zvlášť při fiasku dosavadního programu EQ, změně uvažování vedení firmy a jejím tristním ekonomickým výsledkům mohlo stačit k tomu, aby konečně změnila směr aspoň pro budoucnost. Ale co vás nemá, nezmění reálně nic ani za rok, nyní zjevně nemá problém zdevastovat dva klíčové modely za den.

Ukazuje to další odhalení a další „vražda” jednoho z nejlépe prodávaných modelů značky. Ta před dosažením oné čtyřky skutečně nedá pokoj, a tak krátce po premiéře nové GLC „s technologií EQ” začala odhalovat také novou třidu C s tímtéž. Nevidíme a ani nevíme toho zatím mnoho, je ale zjevné, že nové Céčko půjde stejnou cestou - vsadí tedy na nijaký design „vyšperkovaný” ohromnou svítící čelní maskou s logem jako z Černobylu, problematicky mdlou siluetu a stejně absurdní pohon s maximálně jen 94kWh akumulátory a hmotností daleko za hranicí 2 tun. A interiér bude zas jednou z poloviny jen velký displej. Znovu: Koho toto může ohromit?

Automobilka šermuje dokonce 800km dojezdem na nabití, který bude při rychlejším přesunu realitě stejně vzdálený jako iluze rychlého dobíjení maximálně 330 kW výkonu v úterý, v dubnu a na pár místech Evropy. A co má v rukávu dál? Bezprecedentně vysoké pořizovací ceny? Bezprecedentně krátkou životnost? Bezprecedentní ceny náhradních baterií? A z toho všeho plynoucí bezprecedentně rychlý propad hodnoty? Nevíme, ale tohle prostě nemůže na zákazníky fungovat, nemůže. Elektrické Céčko bude každopádně číslem tři, pokud ony vraždy mají být skutečně čtyři, ještě jedna oběť nám zbývá. Že by to byla třída E? Vývoj tím směrem míří, bohužel.


Mercedes začal odhalovat novou třídu C, devastace jednoho modelu za den mu zjevně nestačí - 1 - Mercedes C with EQ Technology 2026 oficialni prvni 01Mercedes začal odhalovat novou třídu C, devastace jednoho modelu za den mu zjevně nestačí - 2 - Mercedes C with EQ Technology 2026 oficialni prvni 02
Mercedes už poodhalil nový elektrický sedan třídy E plánovaný na příští rok a vlastně tím řekl vše. Tohle bude jen nové elektrické GLC v menším balení, dokonce i designově. Bohužel. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

Petr Miler

