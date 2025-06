Měření „na brzdě” ukázalo, že Chevrolet neříká pravdu o výkonu motoru opěvované nové Corvette ZR1 včera | Petr Prokopec

/ Foto: Chevrolet

Tohle auto ohromilo v prvé řadě tím, že má nabízet až 1 079 koní výkonu při ceně startující jen na 3,6 milionu Kč. Jak ukazuje zkouška jednoho z prvních dodaných kousků, realita bude jiná.

Loni v září Chevrolet upřesnil, jakým způsobem se mu povedlo vydolovat takový výkon z 5,5litrového přeplňovaného osmiválce, kterým je osazena nová Corvette ZR1. Technici mohli díky přesunutí motoru zpod přední kapoty za hlavy cestujících snáze použít turbo místo kompresoru, což jim umožnilo navýšit plnící tlak, stejně jako pásmo otáček, ve kterých pohonná jednotka funguje. Cílem pak bylo dostat z motoru zhruba 850 koní, tedy o pětaosmdesát víc než stejné verze Corvette generace C7.

Této mety ovšem Chevrolet dosáhl dříve, než se jeho technici vůbec zapotili. Následně se ukázalo, že problémem není ani 900koňové stádo. A nakonec automobilka zjistila, že její osmiválec je natolik silný, že mu nestačí už ani měřící zařízení. Bylo tedy třeba nakoupit nové, které nakonec mělo odhalit, že 5,5litrový agregát posílá na zadní kola 1 079 koní. S těmi má ZR1 zvládat zrychlení na stovku za 2,3 sekundy, zatímco ke zdolání čtvrtmíle jí stačí 9,6 sekundy.

Chevrolet nedávno začal dříve zakoupené zet-er-jedničky dodávat prvním soukromým majitelům a jeden z nich s ním rovnou zamířil ke společnosti Paragon Performance. Ta se rozhodla, že si tvrzení značky ohledně výkonu ověří na motorové stolici. Po roztočení zadních kol se ovšem všem přítomným protočily panenky, neboť ZR1 vykázala 1 042 koní na kolech, zatímco automobilka udává 1 079 koní na klikové hřídeli. Nikdo mimo automobilku dnes pochopitelně není schopen přesně stanovit ztráty vznikající při přenosu výkonu v převodovce apod., zcela jistě ale půjde o víc jak 37 koní. Kdyby to bylo obvyklých 10 až 15 procent, jsme rázem na 1 146 až 1 198 kobylách na klice.

Výrobce tedy ani bombastickým číslem neříká o výkonu opěvované nové Corvette ZR1 pravdu, realita bude ještě lepší. ZR1 by při zmíněné domněnce svým výkonem překonala nejen základní Bugatti Veyron, ale dorovnala dorovnala i jeho pozdější varianty Super Sport a Grand Sport Vitesse. Oproti této dvojici je nicméně k mání skoro za pakatel - 173 300 dolarů základní ceny znamená asi jen 3,6 milionu Kč.

Stále víc tedy můžeme o Corvette C8 mluvit jako o zázraku. Zvláště když Chevrolet nedávno představil provedení ZR1X, které onen osmiválec páruje ještě se 188koňovým elektromotorem pohánějícím přední kola. Celkový výkon této verze by se totiž dle aktuálního zjištění mohl blížit až čtrnácti stovkám kobyl při ne zase o tolik vyšší ceně (mělo by to být okolo 225 tisíc USD). Něco takového vážně bere dech.

Žádných 1 079 koní, 5,5litrový motor Corvette ZR1 velmi pravděpodobně produkuje ještě víc. Za svou cenu jde vážně o bombu na kolech. Foto: Chevrolet

Zdroj: Paragon Performance@Youtube

Petr Prokopec

