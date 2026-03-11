Miliardáři s Bugatti dávajícími 0-500 km/h za 20 sekund si dali dostaveníčko na okruhu F1, můžeme jen závidět
Petr ProkopecPokud jste předpokládali, že se tohle auto stane jen ozdobou klimatizovaných hal, jeho majitelé vás nejspíš překvapí. Podobně jako samotná automobilka, která je na jízdu v něm připravuje v něčem „normálnějším“. Tím je míněn McLaren 750S.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
Miliardáři s Bugatti dávajícími 0-500 km/h za 20 sekund si dali dostaveníčko na okruhu F1, můžeme jen závidět
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Pokud jste předpokládali, že se tohle auto stane jen ozdobou klimatizovaných hal, jeho majitelé vás nejspíš překvapí. Podobně jako samotná automobilka, která je na jízdu v něm připravuje v něčem „normálnějším“. Tím je míněn McLaren 750S.
Bugatti Bolide je čistě okruhový model, který vzniknul na základech Chironu. S ním sdílí i čtyřikrát přeplňovaný osmilitrový šestnáctiválec, který byl v případě konceptu naladěn na 1 852 koní. Produkční verze pak sice nakonec nabídla „pouze“ 1 600 kobyl, přičemž v rámci hmotnosti u ní naopak došlo na posun z 1 240 na 1 450 kilo, ovšem i tak je Bolide tím největším extrémem, jaký kdy v Molsheimu vzniknul. Z nuly totiž dokáže zrychlit na 300 km/h a následně znovu zcela zastavit za 17,5 sekundy, a to na pouhých 832 metrech. Akcelerace z 0 na 500 km/h za 20 sekund se pak snadno věří, i když nepředpokládáme, že by jí někdo někdy zkusil dosáhnout.
Bolide by ovšem neměl excelovat pouze v přímém směru. Z počítačových simulací značky totiž vyplynulo, že by Nordschleife měl zvládnout za 5 minut a 23,1 sekundy, tedy jen o čtyři sekundy pomaleji než závodní Porsche 919 Hybrid Evo. Okruh Circuit de la Sarthe, kde se jezdí 24 hodin Le Mans, by pak měl obkroužit za 3 minuty a 7,1 sekundy, tedy dokonce o 7,6 sekundy rychleji než závodní Toyota TS050. Bugatti nicméně tyto výpočty provedlo ještě v době, kdy se počítalo s 1 852 koňmi a 1 240 kilogramy.
Jak je na tom na obou okruzích sériový Bolide reálně, zatím nebylo upřesněno. A nejspíš nedošlo ani na oficiální měření, přičemž je otázkou, jestli k něčemu takovému Bugatti vůbec kdy přikročí. Pochlubit by se ovšem se svým privátním časem mohl některý z majitelů, kterým automobilka nechává okusit pocity profesionálních pilotů. Před pár dny se totiž osm exemplářů společně se svými vlastníky ukázalo na okruhu v Miami využívaném pro závody Formule 1, kde měl každý přidělený svého řidičského instruktora, mechanika i tým starající se o pneumatiky a palivo.
Než ovšem majitelé mohli usednout do svých aut, usedli nejprve do upravených McLarenů 750S, aby se s tratí mohli seznámit v něčem „normálním“. Po zahřívacích kolech pak následovalo šest ostřejších koleček, po kterých došlo na další školení. Teprve poté mohly na trať vyrazit „bolidy“. Bugatti přitom den rozdělilo na pět 45minutových úseků, mezi kterými mechanici auta vždy zkontrolovali, zatímco majitelé spolu s instruktory rozebírali telemetrická data.
Tyto okruhové dny pochopitelně nejsou součástí původní pořizovací ceny, která činila nemalé 4 miliony Eur. K této sumě je navíc třeba připočítat ještě individualizaci. Nicméně zákazníci Bugatti si v průměru vydělávají minimálně čtvrt miliardy korun ročně, přičemž 40 šťastlivců, kteří si mohli koupit Bolide, jsou na tom ještě lépe. Zatímco ovšem Chironem či Veyronem příliš nejezdí, okruhovou hračku si evidentně užívat chtějí, a to od rána do večera.
Jeden Bolide vychází na více než 100 milionů Kč, pod kapotou pak má 1 600 kobyl. Po okruhu v Miami se tak proháněla zhruba miliarda korun a 12800koňové stádo. Foto: Bugatti
Zdroj: Bugatti
Bleskovky
- Miliardáři s Bugatti dávajícími 0-500 km/h za 20 sekund si dali dostaveníčko na okruhu F1, můžeme jen závidět
před 6 hodinami
- Nová specialita geniálního konstruktéra ef-jedniček je tak rychlá, že na okruhu překonává o parník i závodní vozy
včera
- Ferrari poprvé ukázalo i zvenčí svůj nový model, o kterém předem ví, že ho skoro nikdo nechce
8.3.2026
Nové na MotoForum.cz
- Suzuki Katana Limited Edition 2026: pouhých 45 kusů 08:00
- Propršený test Superbike v Portimau včera 22:34
- Honda XL750 Transalp E-Clutch je Motocyklem roku 2026 9.3.2026
- Grand Prix Kataru je v ohrožení 8.3.2026
- Za Thajsko v Moto2 pouze poloviční body 7.3.2026
Nejnovější články
- Řidiči služebních aut jezdí elektromobily hlavně proto, že musí. „Zelené” aspekty je nezajímají, zkušenost s nimi odrazuje
před 2 hodinami
- Mercedes po čase něčím zaujal, je to luxusní autobus. Smysl ale bude dávat pro málokoho
před 4 hodinami
- Rozlučka Audi s ikonickým pětiválcem je překrásné auto a firma to ví, přesto s ním končí
před 5 hodinami
- Miliardáři s Bugatti dávajícími 0-500 km/h za 20 sekund si dali dostaveníčko na okruhu F1, můžeme jen závidět
před 6 hodinami
- Dacia odhalila svého konkurenta Octavie Combi, při jeho cenách nebudou mít ve Škodě klidné spaní
před 7 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva