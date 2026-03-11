Miliardáři s Bugatti dávajícími 0-500 km/h za 20 sekund si dali dostaveníčko na okruhu F1, můžeme jen závidět

Pokud jste předpokládali, že se tohle auto stane jen ozdobou klimatizovaných hal, jeho majitelé vás nejspíš překvapí. Podobně jako samotná automobilka, která je na jízdu v něm připravuje v něčem „normálnějším“. Tím je míněn McLaren 750S.

před 5 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Bugatti

Bugatti Bolide je čistě okruhový model, který vzniknul na základech Chironu. S ním sdílí i čtyřikrát přeplňovaný osmilitrový šestnáctiválec, který byl v případě konceptu naladěn na 1 852 koní. Produkční verze pak sice nakonec nabídla „pouze“ 1 600 kobyl, přičemž v rámci hmotnosti u ní naopak došlo na posun z 1 240 na 1 450 kilo, ovšem i tak je Bolide tím největším extrémem, jaký kdy v Molsheimu vzniknul. Z nuly totiž dokáže zrychlit na 300 km/h a následně znovu zcela zastavit za 17,5 sekundy, a to na pouhých 832 metrech. Akcelerace z 0 na 500 km/h za 20 sekund se pak snadno věří, i když nepředpokládáme, že by jí někdo někdy zkusil dosáhnout.

Bolide by ovšem neměl excelovat pouze v přímém směru. Z počítačových simulací značky totiž vyplynulo, že by Nordschleife měl zvládnout za 5 minut a 23,1 sekundy, tedy jen o čtyři sekundy pomaleji než závodní Porsche 919 Hybrid Evo. Okruh Circuit de la Sarthe, kde se jezdí 24 hodin Le Mans, by pak měl obkroužit za 3 minuty a 7,1 sekundy, tedy dokonce o 7,6 sekundy rychleji než závodní Toyota TS050. Bugatti nicméně tyto výpočty provedlo ještě v době, kdy se počítalo s 1 852 koňmi a 1 240 kilogramy.

Jak je na tom na obou okruzích sériový Bolide reálně, zatím nebylo upřesněno. A nejspíš nedošlo ani na oficiální měření, přičemž je otázkou, jestli k něčemu takovému Bugatti vůbec kdy přikročí. Pochlubit by se ovšem se svým privátním časem mohl některý z majitelů, kterým automobilka nechává okusit pocity profesionálních pilotů. Před pár dny se totiž osm exemplářů společně se svými vlastníky ukázalo na okruhu v Miami využívaném pro závody Formule 1, kde měl každý přidělený svého řidičského instruktora, mechanika i tým starající se o pneumatiky a palivo.

Než ovšem majitelé mohli usednout do svých aut, usedli nejprve do upravených McLarenů 750S, aby se s tratí mohli seznámit v něčem „normálním“. Po zahřívacích kolech pak následovalo šest ostřejších koleček, po kterých došlo na další školení. Teprve poté mohly na trať vyrazit „bolidy“. Bugatti přitom den rozdělilo na pět 45minutových úseků, mezi kterými mechanici auta vždy zkontrolovali, zatímco majitelé spolu s instruktory rozebírali telemetrická data.

Tyto okruhové dny pochopitelně nejsou součástí původní pořizovací ceny, která činila nemalé 4 miliony Eur. K této sumě je navíc třeba připočítat ještě individualizaci. Nicméně zákazníci Bugatti si v průměru vydělávají minimálně čtvrt miliardy korun ročně, přičemž 40 šťastlivců, kteří si mohli koupit Bolide, jsou na tom ještě lépe. Zatímco ovšem Chironem či Veyronem příliš nejezdí, okruhovou hračku si evidentně užívat chtějí, a to od rána do večera.


Miliardáři s Bugatti dávajícími 0-500 km/h za 20 sekund si dali dostaveníčko na okruhu F1, můžeme jen závidět - 1 - Bugatti Bolide 2026 Miami track day 01Miliardáři s Bugatti dávajícími 0-500 km/h za 20 sekund si dali dostaveníčko na okruhu F1, můžeme jen závidět - 2 - Bugatti Bolide 2026 Miami track day 02Miliardáři s Bugatti dávajícími 0-500 km/h za 20 sekund si dali dostaveníčko na okruhu F1, můžeme jen závidět - 3 - Bugatti Bolide 2026 Miami track day 03Miliardáři s Bugatti dávajícími 0-500 km/h za 20 sekund si dali dostaveníčko na okruhu F1, můžeme jen závidět - 4 - Bugatti Bolide 2026 Miami track day 04Miliardáři s Bugatti dávajícími 0-500 km/h za 20 sekund si dali dostaveníčko na okruhu F1, můžeme jen závidět - 5 - Bugatti Bolide 2026 Miami track day 05Miliardáři s Bugatti dávajícími 0-500 km/h za 20 sekund si dali dostaveníčko na okruhu F1, můžeme jen závidět - 6 - Bugatti Bolide 2026 Miami track day 06Miliardáři s Bugatti dávajícími 0-500 km/h za 20 sekund si dali dostaveníčko na okruhu F1, můžeme jen závidět - 7 - Bugatti Bolide 2026 Miami track day 07Miliardáři s Bugatti dávajícími 0-500 km/h za 20 sekund si dali dostaveníčko na okruhu F1, můžeme jen závidět - 8 - Bugatti Bolide 2026 Miami track day 08Miliardáři s Bugatti dávajícími 0-500 km/h za 20 sekund si dali dostaveníčko na okruhu F1, můžeme jen závidět - 9 - Bugatti Bolide 2026 Miami track day 09Miliardáři s Bugatti dávajícími 0-500 km/h za 20 sekund si dali dostaveníčko na okruhu F1, můžeme jen závidět - 10 - Bugatti Bolide 2026 Miami track day 10Miliardáři s Bugatti dávajícími 0-500 km/h za 20 sekund si dali dostaveníčko na okruhu F1, můžeme jen závidět - 11 - Bugatti Bolide 2026 Miami track day 11Miliardáři s Bugatti dávajícími 0-500 km/h za 20 sekund si dali dostaveníčko na okruhu F1, můžeme jen závidět - 12 - Bugatti Bolide 2026 Miami track day 12
Jeden Bolide vychází na více než 100 milionů Kč, pod kapotou pak má 1 600 kobyl. Po okruhu v Miami se tak proháněla zhruba miliarda korun a 12800koňové stádo. Foto: Bugatti

Zdroj: Bugatti

Petr Prokopec

