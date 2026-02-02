Miliardáři s Bugatti schopnými zrychlit na 500 km/h za 20 s se sešli v zimním letovisku, jejich řádění na sněhu bere dech
Petr ProkopecVidět tohle auto v akci v jediném exempláři za krásného počasí bude zázrak, spatřit hned tři najednou řádit na sněhu je něco jako mariánské zjevení. A zázrakem je i sama skutečnost, že tyto okruhové extrémy nakonec mohou i jezdit šnečím tempem bez obav o svou techniku.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
Miliardáři s Bugatti schopnými zrychlit na 500 km/h za 20 s se sešli v zimním letovisku, jejich řádění na sněhu bere dech
před 10 hodinami | Petr Prokopec
Vidět tohle auto v akci v jediném exempláři za krásného počasí bude zázrak, spatřit hned tři najednou řádit na sněhu je něco jako mariánské zjevení. A zázrakem je i sama skutečnost, že tyto okruhové extrémy nakonec mohou i jezdit šnečím tempem bez obav o svou techniku.
Loni na podzim Bugatti předalo vůbec poslední exemplář svého okruhového modelu Bolide. Ten je jakousi poctou motoru W16, který auta této značky poháněl v uplynulých dvou dekádách. U silničních kousků byl ovšem spojen s přibližně dvoutunovou hmotností. Bolide má ovšem na kontě jen 1 450 kilo, pročež má být dle automobilky schopen akcelerace z klidu na 500 km/h za pouhých 20,1 sekundy.
Aby ovšem Bugatti takové dynamiky dosáhlo, bylo zapotřebí u vozu přistoupit k mnoha radikálním řešením. Bolide se tak musí obejít bez klasických větráků chladičů, pročež ho nemůžete nechat stát dlouho s puštěným šestnáctiválcem na místě. Při jízdě se pak nemůžete ani „kochat“, místo toho je zapotřebí pořádně šlápnout na plyn, aby chlazení bylo zajištěno náporově vzduchem.
Dá se ovšem předpokládat, že jde spíš o doporučení, která automobilka spolu s vozem předává zákazníkům. Bez něj by totiž mohlo hrozit, že její technici budou permanentně vytížení a budou létat z jednoho exkluzivního panství na druhé, aby vyřešili zbytečné potíže spojené s tím, že si děti miliardářů chtěli dát alespoň jedno malé „kolečko“ v tatínkově nové hračce za víc než 100 milionů.
Reálně Bolide nejspíš nějakou tu chvíli na místě postávat zvládne, stejně jako mu nevadí ani nižší tempo. Dokázalo to ostatně samotné Bugatti, a to na nejmrazivější verzi přehlídky Concours d'Elegance zvané příhodně The ICE. Ta se konala ve švýcarském Sv. Mořici, kam zamířily hned tři exempláře Bolide. A všechny tři následně zamířily na sníh, kde si střihly pomalé drifty.
Protože na místě nechyběli zástupci značky včetně jejího šéfa Mateho Rimaca, je prakticky jisté, že žádné technické selhání nehrozilo. Výsledkem je tak vskutku mimořádná podívaná - nevíme, kde jinde a kdy jindy by se tři takové vozy mohly sejít za podobných podmínek.
Takto se Bolidy sešly v létě na okruhu Paul Ricard, níže je můžete vidět řádit v zimě na sněhu ve Sv. Mořici. Tam zjevně nevadilo ani to, že se kvůli minimalizaci hmotnosti musí obejít bez větráků chladičů. Foto: Bugatti
Zdroj: Automotive Mike@Youtube, DutchCarContent@Youtube
Bleskovky
- Miliardáři s Bugatti schopnými zrychlit na 500 km/h za 20 s se sešli v zimním letovisku, jejich řádění na sněhu bere dech
před 11 hodinami
- BMW za pár dnů definitivně skončí se svým dosavadním logem, srovnejte si ho s náhradou
30.1.2026
- Absurdita moderních aut nezná mezí. Obyčejná výměna vzduchového filtru u Porsche Panamera je tak složitá, že musíte sundat půl přídě
28.1.2026
Nové na MotoForum.cz
- Kawasaki KX112, KX85 a KX85 L: krosky pro mladé 08:00
- Tým Cainam - pouhá fata morgána včera 12:32
- Alex Marquez poprvé s továrním motocyklem 31.1.2026
- Fermín Aldeguer zmešká také první víkend MotoGP 2026 v Thajsku. 31.1.2026
- Testy Sepang 3. den Shakedown 31.1.2026
Nejnovější články
- Vzácný luxusní propadák Audi předčasně zařízli po prodeji 21 tisíc aut, dnes je v jakkoli zachovalém stavu ceněnou raritou
před 6 hodinami
- Němci to se svým moderním sporťákem jako ze starých časů myslí smrtelně vážně, ukázali ho v působivé nové verzi
před 7 hodinami
- Tento orezlý a ošuntělý vrak se právě prodal za víc než 100 milionů korun, sběratelům stačil dokonale originální stav
před 9 hodinami
- Porsche po sázce na mrtvého koně prchá z největšího trhu, přišlo o víc jak polovinu zákazníků a dál se propadá
před 10 hodinami
- Miliardáři s Bugatti schopnými zrychlit na 500 km/h za 20 s se sešli v zimním letovisku, jejich řádění na sněhu bere dech
před 11 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva