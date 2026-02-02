Miliardáři s Bugatti schopnými zrychlit na 500 km/h za 20 s se sešli v zimním letovisku, jejich řádění na sněhu bere dech

Vidět tohle auto v akci v jediném exempláři za krásného počasí bude zázrak, spatřit hned tři najednou řádit na sněhu je něco jako mariánské zjevení. A zázrakem je i sama skutečnost, že tyto okruhové extrémy nakonec mohou i jezdit šnečím tempem bez obav o svou techniku.

před 10 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Bugatti Newport Beach, tiskové materiály

Vidět tohle auto v akci v jediném exempláři za krásného počasí bude zázrak, spatřit hned tři najednou řádit na sněhu je něco jako mariánské zjevení. A zázrakem je i sama skutečnost, že tyto okruhové extrémy nakonec mohou i jezdit šnečím tempem bez obav o svou techniku.

Loni na podzim Bugatti předalo vůbec poslední exemplář svého okruhového modelu Bolide. Ten je jakousi poctou motoru W16, který auta této značky poháněl v uplynulých dvou dekádách. U silničních kousků byl ovšem spojen s přibližně dvoutunovou hmotností. Bolide má ovšem na kontě jen 1 450 kilo, pročež má být dle automobilky schopen akcelerace z klidu na 500 km/h za pouhých 20,1 sekundy.

Aby ovšem Bugatti takové dynamiky dosáhlo, bylo zapotřebí u vozu přistoupit k mnoha radikálním řešením. Bolide se tak musí obejít bez klasických větráků chladičů, pročež ho nemůžete nechat stát dlouho s puštěným šestnáctiválcem na místě. Při jízdě se pak nemůžete ani „kochat“, místo toho je zapotřebí pořádně šlápnout na plyn, aby chlazení bylo zajištěno náporově vzduchem.

Dá se ovšem předpokládat, že jde spíš o doporučení, která automobilka spolu s vozem předává zákazníkům. Bez něj by totiž mohlo hrozit, že její technici budou permanentně vytížení a budou létat z jednoho exkluzivního panství na druhé, aby vyřešili zbytečné potíže spojené s tím, že si děti miliardářů chtěli dát alespoň jedno malé „kolečko“ v tatínkově nové hračce za víc než 100 milionů.

Reálně Bolide nejspíš nějakou tu chvíli na místě postávat zvládne, stejně jako mu nevadí ani nižší tempo. Dokázalo to ostatně samotné Bugatti, a to na nejmrazivější verzi přehlídky Concours d'Elegance zvané příhodně The ICE. Ta se konala ve švýcarském Sv. Mořici, kam zamířily hned tři exempláře Bolide. A všechny tři následně zamířily na sníh, kde si střihly pomalé drifty.

Protože na místě nechyběli zástupci značky včetně jejího šéfa Mateho Rimaca, je prakticky jisté, že žádné technické selhání nehrozilo. Výsledkem je tak vskutku mimořádná podívaná - nevíme, kde jinde a kdy jindy by se tři takové vozy mohly sejít za podobných podmínek.


Miliardáři s Bugatti schopnými zrychlit na 500 km/h za 20 s se sešli v zimním letovisku, jejich řádění na sněhu bere dech - 1 - Bugatti Bolide 2025 Paul Ricard 01Miliardáři s Bugatti schopnými zrychlit na 500 km/h za 20 s se sešli v zimním letovisku, jejich řádění na sněhu bere dech - 2 - Bugatti Bolide 2025 Paul Ricard 02Miliardáři s Bugatti schopnými zrychlit na 500 km/h za 20 s se sešli v zimním letovisku, jejich řádění na sněhu bere dech - 3 - Bugatti Bolide 2025 Paul Ricard 08Miliardáři s Bugatti schopnými zrychlit na 500 km/h za 20 s se sešli v zimním letovisku, jejich řádění na sněhu bere dech - 4 - Bugatti Bolide 2025 Paul Ricard 09Miliardáři s Bugatti schopnými zrychlit na 500 km/h za 20 s se sešli v zimním letovisku, jejich řádění na sněhu bere dech - 5 - Bugatti Bolide 2025 Paul Ricard 13Miliardáři s Bugatti schopnými zrychlit na 500 km/h za 20 s se sešli v zimním letovisku, jejich řádění na sněhu bere dech - 6 - Bugatti Bolide 2025 Paul Ricard 15Takto se Bolidy sešly v létě na okruhu Paul Ricard, níže je můžete vidět řádit v zimě na sněhu ve Sv. Mořici. Tam zjevně nevadilo ani to, že se kvůli minimalizaci hmotnosti musí obejít bez větráků chladičů. Foto: Bugatti

Zdroj: Automotive Mike@Youtube, DutchCarContent@Youtube

Petr Prokopec

