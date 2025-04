Nové Mini má ten nejstupidnější možný volič řazení, ukazuje naprostou nesoudnost těch, kteří dnes vymýšlí auta včera | Petr Miler

Jezdí ještě někdo s těmito auty při vývoji? A pokud ano, činí tak způsobem, jakým jsou reálně používána? Popř. baví se ještě někdo s kupci jednotlivých aut, pořádá nějaké předběžné prezentace před dokončením vývoje? Zdá se, že „ne”, „ne”, „ne” a „ne” jsou jediné možné správné odpovědi.

Značku Mini jsem dosud choval v jisté specifické úctě. Pravda, její moderní auta jsou v podstatě „k ničemu”, povětšinou jsou to drahé stylovky, které se reálně nepokouší zopakovat recept, podle nějž byl ukuchtěn originál zrozený na přelomu 50. a 60. let minulého století. Současné vozy kolem jeho pověsti pouze staví svou image, s níž se lidem pokouší prodat malá příměstská auta za cenu přesahující násobně praktičtější vozy.

Auto, o kterém dnes bude řeč, v Česku startuje s 204 koňmi na 780 tisících Kč a s pár příplatkovými prvky se jeho cena dostane přes 1 milion Kč jako nic. Za stejné peníze dostanete Škodu Octavia 2,0 TSI 4x4 se stejným výkonem, která nabízí víc v každém směru. Podobnou optikou ale dojdeme k závěru, že nesmysl je i Ferrari, koupě auta je ale také emotivní rozhodnutí. A Mini v tomto směru měla co říci. Pamatuji řadu svezení s předchozími generacemi různých provedení tohoto auta a zejména varianty Cooper S a JCW uměly nabídnout za volantem věci, které v jiných autech zažijete těžko.

Platí to i dnes. Ale přesně opačným způsobem než dřív.

Když mi jeden prodejce BMW nabídl, ať si přijdu sjet se současným Cooperem S, nezaváhal jsem. Dřívější svezení s aktuálním Cooperem SE (J01), tedy elektrickou verzí, bylo tragické, je to extrémně těžké auto (okolo 1 700 kg), které působí dojmem, že jste vytáhli na vodu lehký nafukovací člun, chvíli se s ním bavili v peřejích, pak vám do něj naložili 150kilovou parťačku a člun šel ke dnu - při ostrých manévrech v nižších rychlostech je to antiMini. Vedle něj ale značka od loňska nabízí také podobně vyhlížející spalovací provedení (F66), které je v podstatě jen faceliftem starší generace F56. Ta byla stále „v pořádku”. Pamatuji lepší Mini, ale v roce 2025 musí být člověk realista.

Cooper S v tomto provedení disponuje dvoulitrem s 204 koňmi, dříve měl i manuál, to by mělo být v pořádku. Jízdně budiž, ale manuál s faceliftem zmizel neznámo kam a jeho místo zaujal dvouspojkový automat bez alternativy. Se skřípěním zubů „budiž 2”, když už bych se ale v kůži automobilky rozhodl zrovna klientům Mini ve sportovní variantě nabídnout automat jako jedinou volbu, dal bych si sakra záležet, aby se s ním dalo pracovat bez kompromisů. A to tady není možné.

Mini znovu jen s faceliftem nahradilo v podstatě klasický bavorácký volič na středovém tunelu, který byl v rámci elektronických řešení tohoto ražení bezproblémový, tou nejstupidnější alternativou, jakou jsem poznal. Voliče, se kterými už jde přepínat jen jízdní režimy a místo pák se z nich staly titěrné páčky, jsou obecně problematické, neboť zejména pokud si volíte převodové stupně sami, pádla pod volantem nezastanou vše. V utažených zatáčkách, kde musíte po volantu přehmatávat, potřebujete mít možnost volit převody také jinde a to tu nejde.

U Mini to nejde též, což by k naštvání stačilo, značka ale vše vyšperkovala tak, že volič dala pod středovou konzoli do vertikální podoby, navíc tak daleko, že pokud jste větší a sedíte víc vzadu, na něj ani nedosáhnete. Pokud jedete „vyzpytatelnou jízdu”, tedy sednete do auta, dáte D, někam dojedete a auto vypnete, kazit den vám to nebude. Ale pokud potřebujete byť jen po cestě zaparkovat nebo se nedej bože třeba otočit tak, že musíte jet chvíli dopředu a chvíli dozadu, je to brutálně nepoužitelná věc - nedosažitelná (daleko, musíte se naklonit), neintuitivní (vertikální uložení vám nenapoví, co se jakým směrem volí, musíte na to koukat), titěrná (musíte si natrénovat speciální úchop, abyste s ní pracovali) a ještě s parkovacím režimem voleným tlačítkem vlevo od voliče totálně neergonomická.

Kdo tohle vymýšlel? Zkusil si pak s autem vůbec někam dojet, aby zažil něco jiného než jízdu vpřed? Proč vůbec automobilka přichází s pouhou modernizací s takovou velkou změnou k horšímu? Je to změna pro změnu s nulou pozitiv a asi padesáti negativy, která ukazuje nesoudnost těch, kteří dnes vymýšlí auta. Podle mě to dělají už jen někde v kanceláři a pak na tom prostě trvají, protože se jim to hodí konstrukčně, nákladově, stylově, jakkoli podobně. Smysl z hlediska použitelnosti nebo zaměření auta už nikdo nezkoumá. Tak rodným jazykem značky vzkazuji do Oxfordu: „Shame on you, Mini!” Tohle auto bych si nekoupil už proto, volič automatu je výsměch zdravému rozumu na druhou, když neexistence manuální alternativy u takového vozu musí být tím prvním.

Mini se snad tímto voličem na oficiálních fotkách i chlubí. Nemá proč, je to naprostá pitomost a jedna z těch věcí, které vám zkazí den v autě. Foto: Mini

