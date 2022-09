Mistr světa F1 předvedl svou výjimečnost i v autě schopném couvat stejně rychle jako jet dopředu před 8 hodinami | Petr Prokopec

Někteří mají pocit, že piloti Formule 1 jsou něco jako cvičené opice, které dokonale zvládají jen jednu činnost - jízdu po okruhu v závodních monopostech. Max Verstappen vám ukáže, že minimálně v jeho případě to zdaleka neplatí.

Nizozemskou automobilku DAF budete znát spíše jako výrobce náklaďáků. V roce 1958 se nicméně začala věnovat i osobním vozům. Jejich poznávacím znamením se stala převodovka Variomatic, za jejímž vývojem stál zakladatel značky Hubert „Hub“ van Doorne. Tento automat vozům ze země tulipánů nadělil v té době slušnou efektivitu, zároveň však umožnil něco výjimečného - couvat jste totiž mohli stejně rychle, jak jet vpřed. Nizozemci tak nedali světu jen první komerčně úspěšnou převodovku CVT, ale rovněž nový šampionát v jízdě pozadu.

Toto mistrovství lze nazvat one-man show, proti nizozemským vozům totiž konkurence neměla nejmenší šanci. Dnes pak na něj vzpomínají víceméně jen pamětníci, což se rozhodl změnit Red Bull s pomocí Maxe Verstappena. Dnes totiž volnými tréninky začíná velká cena na Maxově domácím okruhu v Zandvoortu, a tak se stáj rozhodla posadit úřadujícího šampiona právě do modelu DAF 66. V něm pak poměřil síly s Jukim Cunodou, který jezdí za béčkový tým Red Bullu AlphaTauri, a to právě v jízdě pozpátku.

V souboji jasně vyhrál, zatímco Cunodovi se podařilo nabourat. I v tomto svérázném klání předvedl mimořádný cit pro řízení, který ho očividně neopouští ani při jízdě dekády starým autem, navíc pozadu. Sympaticky tak připomněl auto, které bylo pro nizozemskou značku jejím posledním osobákem. Krátce po představení v roce 1972 získala 33procentní podíl ve firmě automobilka Volvo. Ta jej o tři léta později navýšila na 75 procent, přičemž souběžně s tím došlo na přeznačkování vozu na Volvo 66. Pro značku DAF to znamenalo víceméně konec, přičemž Švédové nakonec prodali i továrnu Nedcar, ve které se dnes montují Mini.

DAF 66 přitom k převodovce Variomatic dostal motory od Renaultu. Méně objemný 1,1litrový byl naladěn na 48 či 54 koní, v případě provedení Marathon nicméně bylo možné počítat s jedna-trojkou a 57 koňmi. Právě toto provedení Verstappen a Cunoda měli k dispozici, ani jednoho však neoslnila ovladatelnost. Dost by nás tak zajímalo, co by řekli předchozímu DAFu 55, který ještě nedisponoval zadní nápravou De Dion, a byl tak mnohem nepředvídatelnější.

Lze už jen dodat, že zatímco DAF byl převzat Volvem, práva na převodovku Variomatic zůstala v držení společnost VDT (Van Doorne Transmissie). Tu nicméně v roce 1995 koupil pro změnu Bosch. Dnes je pak CVT využíváno napříč celou automobilovou branží, přičemž nejspíše jen málokdo ví, že kořeny má v Nizozemsku a že automobilka DAF ji ladila nejen díky zkušenostem v závodech v jízdě pozpátku, ale také v šampionátu Formule 3. Nakonec se objevila i ve Formuli 1, zakázali ji ale ještě před prvním startem.

Max Verstappen a Juki Cunoda si na okruhu Zandvoort ještě před velkou cenou Nizozemska střihli závod v jízdě pozadu, a to ve vozech DAF 66. Verstappen byl jasně lepší. Foto: Red Bull, tiskové materiály

