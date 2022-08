Mistr světa F1 si převzal první vyrobené auto s 1 914 koňmi a stovkou za 1,85 s, radost mu kazí promarněná šance před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Rimac Automobili

Je vůbec prvním člověkem na světě, který se může chlubit vlastnictvím auta schopného zrychlit na stovku za 1,85 sekundy. Přesto si současně rve vlasy, že v minulosti do jeho výrobce nevrazil ještě víc peněz.

Nico Rosberg patří mezi nejznámější zastánce elektromobility. Tento pohon podporuje natolik, že stojí za festivalem GreenTech, stejně jako investoval do šampionátu Formule E či mistrovství bateriových off-roadových speciálů Extreme E. Momentálně si nyní sám spílá, že svou peněženku neotevřel o trochu více. Před nějakou dobou mu totiž bylo nabídnuto, aby se stal menšinovým spolumajitelem chorvatského Rimacu. To odmítl, firma se nicméně následně spojila s Bugatti a nyní má hodnotu více než 50 miliard korun.

I přesto tento přešlap je nicméně Rosberg u Rimacu velmi dobře zapsán, nakonec i proto, že si jako jeden ze 150 lidí objednal nový model značky Nevera. A jelikož v dané skupině nejspíše žádný jiný mistr světa Formule 1 nefiguruje, nemělo by nás ve finále překvapit, že právě Rosbergovi byl předán vůbec první vyrobený exemplář. Mimo to mohl někdejší německo-finský závodník žijící trvale v Monaku navštívit i novou továrnu značky. Respektive to, co z ní zatím bylo postaveno.

Rosberg si dle svých slov objednal „specifikaci Batmobil“. V případě exteriéru totiž sáhnul po černém laku Stellar Black, který je spojen s leštěnými koly Vertex. Za nimi se skrývají černé kotouče brzd, mimo to některé panely dostaly průzračný lak, aby byla jasně vidět karbonová vlákna. Černý je pak rovněž interiér čalouněný Alcantarou, ve kterém se objevila i plaketka s Nicovým jménem potvrzující, že je skutečně majitelem prvního ze 150 exemplářů.

V tomto ohledu můžeme zmínit, že Rimac vyrobil i vůz s pořadovým číslem 000, ten nicméně zůstává ve vlastnictví automobilky. Její šéf přitom v rozhovoru s Rosbergem narazí i na značku Bugatti, jejíž budoucnost je nyní v jeho rukou. „Půjde ovšem zcela jiným směrem, než kdokoliv pravděpodobně očekává,“ uvádí Mate Rimac. Začíná tak být jisté, že Chiron a Bolide jsou vůbec posledními vozy, jenž užívají dnes již legendární motor W16.

Rimac Nevera dostal do vínku 1 914 koní a 2 360 Nm točivého momentu, se kterými zvládá sprint na stovku za 1,85 sekundy a čtvrtmíli za 8,582 sekundy. Je tak nejrychlejším vozem světa. První kousek přitom dostal Nico Rosberg. Foto: Rimac

Zdroj: Nico Rosberg@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.