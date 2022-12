Mladý muž dával lidem falešné pokuty a nechal si je platit na vlastní účet, muselo to prasknout před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Santa Cruz Police, CC0 Public Domain

Na jednu stranu lze ocenit jeho vynalézavost, na tu druhou ji ale zřetelně uplatnil na špatném místě. A učinil tak nutně krátkozrakým způsobem. Zdánlivě chytrý způsob přivýdělku mu dlouho procházet ani nemohl.

V dnešní době je možné pomalu vše, bohužel v dobrém i ve zlém. Prakticky dennodenně si tak v policejním zpravodajství všímám zpráv o tom, že ta či ona dobrá duše naletěla podvodníkovi, který se vydával za navrátivšího vojáka, doktora či pomalu komiksovou postavu. Mimo to lidé přichází o peníze i ve chvílích, kdy hodlají prodat třeba nevhodný vánoční dárek. I když by totiž běžně na ulici nikomu nesvěřili peněženku či PIN od karty, na internetu bez váhání umožňují přístup ke svým financím pomalu komukoli, kdo je o to požádá.

Díky digitalizaci a moderním technologiím nicméně opravdu není těžké oklamat kdekoho. Přesvědčit se o tom ostatně mohli i obyvatelé kalifornského Santa Cruz, kteří našli za stěračem svého vozu lístek, jenž je upozorňoval na nezaplacené parkování, za což dostali pokutu. Součástí lístku byl i QR kód, který jim po načtení umožnil pokutu ihned zaplatit. Takovou možnost úřady v USA skutečně dávají, problém zde ale byl v tom, že policie ani nikdo jiný neměl s tou výzvou nic společného.

Jednalo se o promyšlený podvod devatenáctiletého Damiena Velyho, který lidem dával za stěrače zcela fiktivní lístky navádějící je k uhrazení „pokuty” na jeho vlastní účet. Z podstaty to nemohlo procházet dlouho, někdo dříve nebo později musel rozeznat fiktivní výzvu či se odvolat proti pokutě, která vůbec nebyla udělena. A s uvedeným číslem účtu na každém lístku vedla cesta k pachateli celkem jasně.

Aby nebylo pochybností, kdo za celým nápadem stojí, policie ze Santa Cruz mladého muže chytila přímo při činu v noci z 21. na 22. prosince. Mladík následně přiznal, že skutečně lístky za stěrače umisťoval, nicméně popřel, že by vybral jakékoli peníze. Zda tomu nicméně takto opravdu bylo, budou muset vyšetřovatelé teprve prověřit.

Úřady již vyzvaly motoristy, kteří přešvihli parkování poblíž místních pláží a vyfasovali za to pokutu, aby si daný lístek zkontrolovali a případně je kontaktovali. Zatím totiž skutečně není známo, jak dlouho se mladík pohyboval na šikmé ploše. Pokud s podvodem skutečně začínal, pak dost možná ještě nestihl žádnou pokutu vybrat. Jak je patrné i z přiloženého snímku, falešný lístek se od toho pravého zásadně liší. Ovšem pokud lidé pravý nikdy neobdrželi a zároveň si byli jisti tím, že na místě skutečně stáli déle, než mohli, nejspíše nad celou věcí nikterak nepřemýšleli a prostě zaplatili. Však stačilo naskenovat jeden QR kód...

Policie v Santa Cruz ukázala falešný i pravý lístek s pokutou, přičemž v takový moment je podvod zcela jasný. Pokud byste ovšem za stěračem našli ten první a věděli, že došlo na přestupek, nejspíše byste možná nic neřešili a pokutu zaplatili. Foto: Santa Cruz Police, CC0 Public Domain

Zdroj: AP

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.