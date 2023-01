Mladý muž si přijel k dealerovi pro nové vrcholné Porsche. Podívejte se, co nechal na protiúčet před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Porsche

Když si někdo kupuje nový vůz, není ničím neobvyklým, nechá-li své předchozí auto na protiúčet. Rozhodně ale není obvyklé, když si někdo pořizuje jedno z vůbec nejdražších Porsche a dealerovi nechá na skladě primitivní, 27 let starý vůz v ceně pár pneumatik.

Každý nějak automobilově začínal. Dnes už jistě existuje i v Česku dost bohatých rodin, jejichž děti mají za svůj první vůz něco na patřičné úrovni, je-li vám ale něco mezi 45 a 50 léty, téměř bez výjimky jste začínali u něčeho jako Škoda 120. To bylo svého času typické první auto skoro všech. Je docela dobře možné, že jste se od té doby vypracovali k něčemu jako BMW či ještě lepšímu, málokomu se ale podařilo přejít ze stodvacítky přímo k novému bavoráku - obvykle šlo o postupný, někdy i dekády trvající proces.

Také v Nizozemsku existuje cosi jako typická první auta nemajetných lidí. Za takové dnes dost často slouží Toyota Starlet, primitivní mini, které u nás nestačilo udělat kariéru, neboť se prodávalo jako nové začátkem 90. let, kdy tu na malé západní vozy neměl peníze skoro nikdo. V Nizozemsku tomu bylo jinak a protože Starlet je pořád Toyota, i dnes po tamních silnicích jezdí dost exemplářů, které představují snadno dostupný dopravní prostředek. Stačí nějakých 20 až 30 tisíc korun a pěkný kousek s minimálními provozními náklady může být váš.

Když už se tohle stane a někomu se povede rychle vypracovat, přijede se Starletem k dealerovi Toyoty pro něco jako novou Corollu. Mladý muž z našeho dnešního příběhu to ale vzal zkratkou, jak informuje oficiální dealer nejprestižnější německé automobilky, Porsche Centrum Twente. Tam si totiž mladík přijel se svým Starletem pro nové Porsche Panamera Turbo S, tedy jeden z vrcholných, drahých modelů zuffenhausenské značky. A přidává i důkaz - fotku, na které dotyčný jedno auto mění za druhé.

Dealer k tomu říká, že to ukazuje, že tvrdá práce a podnikavost pořád nese své ovoce, s čímž lze jistě souhlasit. Nejsme si tedy jisti, jestli bychom se (přinejmenším v Česku) nechali v kůži dotyčného takto zvěčnit z obav ze závisti okolí, na každý pád je to ale vtipný příběh. Skoro se divíme, že tento muž se svého Starletu vzdal, neboť vedle Panamery Turbo S je skoro bezcenný. Za celou jeho hodnotu vám Porsche nedá ani jinou barvu obšití čalounění sedadel, natož pak pořádný výbavový prvek.

Pokud by vás zajímalo, co se s vozem stalo, neboť v nabídce certifikovaných ojetin Porsche by působil poněkud nepatřičně, pak vězte, že do běžného prodeje nezamířil. Dealer jej dal do vánoční dobročinné dražby, ze které jej za blíže neupřesněnou sumu získal jeden ze zaměstnanců, který tak přispěl do jedné z vánočních charitativní sbírek. Vskutku pozoruhodný příběh...

Toyota Starlet P80 je dnes už takovým kusem historie, že většina dobových oficiálních fotek je černobílá. Foto: Toyota



Vyměnit takové auto za úplně nové Porsche Panamera Turbo S je krajně neobvyklé. Foto: Porsche

Zdroj: Porsche Centrum Twente@Instagram

Petr Miler

