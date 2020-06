Mladý řidič sporťáku se nálepkami na autě vysmíval policii, skončil neslavně před 4 hodinami | Petr Miler

Nebudeme říkat, že jsme se přinejmenším nad jednou z těchto nálepek nepousmáli, je to ale na každý pád hloupý způsob, jak na sebe upozorňovat. A vyznívá ještě hůř, když s autem i se dvěma cestujícími skončíte ve stromě.

Může to být vtipné, „zkrášlovat” si auto všemožnými nálepkami s frázemi narážejícími na jiná auta či řidiče je ale přinejmenším nedospělé. A je to praktika o to problematičtější, když se cílem takových narážek stane policie, která má dnes snad ve všech civilizovaných místech světa tolik pravomocí, že vám může značně znepříjemnit život, i když jste nic horšího neudělali. A co když teprve ano...

Přesně nad tím může přemýšlet mladý, teprve 20letý řidič žlutého Fordu Mustang, který si očividně neoblíbil dodržování pravidel silničního provozu. Dokladují to už nálepky s nápisy jako: „Závodění na silnici není zločin. Tedy je, ale kašlu na to,” nebo „Ano, strážníku, viděl jsem tu značku s omezením rychlosti. Jen jsem neviděl vás.” Nad tou druhou se člověk musí pousmát, i tak je to ale hloupá provokace, která vás jednoho dne vyjde draho.

V případě tohoto šoféra to bude opravdu hodně draho, neboť jej policie našla poté, co se svým Mustangem pod vlivem alkoholu narazil do stromu. Ne snad, že by v takovém případě (v místě nehody je jistá hladina alkoholu tolerována, ale ne u začínajících řidičů) nebyl na místě přísný trest, jakoukoli shovívavost ale tady od policistů nelze očekávat. Zvláště, když v autě byli dva další mladší lidé, z nichž jeden byl při nehodě zraněn.

Dotyčný tak dostal řadu pokut na místě a policie nyní zkoumá, zda by si celá patálie nezasloužila stíhání pro trestný čin. A k tomu je tu popotahování mladého muže po sociálních sítích s tím, že někdy pár obrázků řekne víc než tisíc slov. To je svatá pravda - za tu trochu legrace to tentokrát opravdu nestálo.

Instalovat si na auto podobné nálepky je dětinské a ještě hůře pro dotyčného vyznívají poté, co svůj stroj pod vlivem alkoholu „opřel” o strom se dvěma dalšími lidmi na palubě

Zdroj: Oak Bay Police@Twitter

Petr Miler