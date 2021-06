U nás mnohými vysmívaná Lada je někde takový kult, že za ni dají i trojnásobek ceny před 8 hodinami | Petr Miler

Je docela fascinující vidět, jak může být jedna a tatáž věc na různých místech vnímána docela odlišně. Zatímco v Rusku je to obyčejné levné auto a u nás často vysmívaný postkomunistický relikt, v Japonsku jde o kult.

Asi jste ani nemuseli vyrůst na seriálu Návštěvníci, abyste měli povědomí o tom, co je to Lada Niva. Slavný ruský off-road a svého času nejprodávanější auto s pohonem 4x4 v celé Evropě se dodnes vyrábí v jádru ve stejném provedení, v jakém začalo v roce 1977 sjíždět z výrobních linek. Zajímavé je už proto a má spoustu příznivců po celém světě, jeho typické vnímaní se ale přece jen liší.

V Rusku je to pořád normální auto nabízené od 675 900 rublů i v praktičtější pětimístné verzi. To je skutečně lidová cena, asi 198 tisíc Kč, za kterou dostanete vcelku nekompromisní off-road, ale také ne zrovna pohodlný a moderní vůz. Rusové jej kupují jako to, čím je - na „machrování” si takový stroj v Rusku vážně nikdo nepořídí, to by bylo jako pokoušet se u nás ohromit davy s Fabií s litrovým tříválcem bez turba na „plecháčích”.

V Česku už je situace jiná, ale trochu rozporuplná. Za normální auto nemá Nivu snad nikdo - pro někoho je to legenda a nadšenecká záležitost, pro jiné vysmívaný komunistický relikt, který měl být dávno po smrti. A protože jich tu jezdí docela dost už od 70. let, najdete tu v prodeji ojetiny v cenách od řádově desítek tisíc Kč. Nic až tak mimořádného.

Jak ale připomíná japonský nadšenec, který nedávno zdokumentoval zájem o nejlevnější velký kombík Evropy v jeho rodné zemi, v Japonsku platí Niva za něco úplně jiného. Tam je to ryzí kult a stylovka, však si to představte - nový sovětský off-road v roce 2021 na japonských silnicích, pochopitelně dál s volantem vlevo. Holky budou koukat snad i kdyby nechtěly... Tomu odpovídá tamní zájem, kterému nedělá čáru přes rozpočet ani cena 3 200 000 jenů požadovaných za zmíněné pětidvířko (asi 616 tisíc Kč) nebo 2 920 000 jenů (asi 562 tisíc Kč) za třídvířko. To jsou trojnásobky aktuálních ruských cen za totéž - inu, jiný kraj, jiný „niví” mrav.

