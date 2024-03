Model S Plaid od Tesly změřil síly s nejrychlejším kamerovým dronem světa, měl radši zůstat doma včera | Petr Prokopec

/ Foto: Red Bull, tiskové materiály

Tenhle dron vznikl s cílem natočil celé ostré kolo trojnásobného mistra světa Formule 1 v těsném závěsu za ním, takže nejde o žádné ořezávátko, ale co když ho v přímém směru vyzve Tesla Model Plaid?

Možná si vzpomenete, že loni v létě měl v kinech premiéru film Gran Turismo. Ten byl natočen podle stejnojmenné série závodních her, které si můžete užít na PlayStationu, resp. podle příběhu jednoho z hráčů, který se díky Gran Turismu stal skutečným závodním jezdcem. O kvalitách samotného filmu raději pomlčíme, hollywoodští scénáristé navzdory reálnému příběhu na pozadí snad až příliš popustili uzdu své fantazii, globální tržby ale nebyly špatné. Film vydělal 122 milionů USD (cca 2,85 mld. Kč), z čehož necelý milion dolarů pocházel z kapes českých diváků.

Co Gran Turismo rozhodně můžeme připsat do plusu, to jsou kamerové záběry na projíždějící auta. Nic podobného totiž nikde jinde není k vidění. Respektive nebylo až do tohoto týdne. Red Bull totiž ve spolupráci s firmou Dutch Drone Gods (DDG) vyvinul nejrychlejší kamerový dron na světě. Vyvinut byl s tím, aby stačil monopostům F1 a natočil celé ostré kolo úřadujícího světového šampiona Maxe Verstappena.

Krátce poté nejrychlejší dron nastoupil na startovní čáru znovu, vedle něj však již stanul trochu jiný soupeř. Mat Watson z britského Carwow tak znovu dokázal, že má k Red Bullu velmi blízko. A když už neporovnává jeho někdejší monoposty či speciály z WRC či rallyecrossu, snadno vezme zavděk i dronem. S tím pak nově zkusila držet krok Tesla Model S Plaid, tedy sedan osazený třemi elektromotory souhrnně produkujícími 1 020 koní výkonu a 1 420 Nm točivého momentu.

Jakkoli má nicméně elektromobil na kontě vyšší výkon než F1 či dron (pouhých 5 koní), zároveň je u něj třeba počítat s 2,2tunovou hmotností. Létající speciál oproti tomu váží jen 985 gramů, což vede k poměru výkonu a hmotnosti 5 076 koní na tunu. Oproti tomu Model S Plaid se může pochlubit jen 464 koňmi na tunu, papírově tedy nemá šanci. Patrně i proto se Ralph Hoganbirk ovládající dron rozhodl, že se nejprve dostane do jisté výškové hladiny, než poletí kupředu.

Tesla nakonec dostala náskok, ovšem nebylo jí to nic platné. Dron zvládl čtvrtmíli za pouhých 7 sekund, zatímco Model S Plaid byl o 3,5 sekundy pomalejší. Nutno však dodat, že jeho čas zhoršil mokrý povrch vozovky. I kdyby však bylo sucho, za dronem by zaostal, neboť dle předchozích měření Carwow sedan danou disciplínu nezvládá rychleji než za 9,7 sekundy. Aby pak toho pokoření nebylo málo, Ralph po souboji uvedl, že po oněch 400 metrech dron dosahoval rychlosti okolo 350 km/h. Tomu se říká kalup, podívejte se na to sami níže.

Kamerový dron vznikl hlavně proto, aby ukázal v akci letošní monopost RB20 Red Bullu. Jak je ovšem vidno, stáj s ním zjevně chystá i mnoho jiné zábavy. Foto: Red Bull Racing, tiskové materiály

Zdroj: Carwow@YouTube

Petr Prokopec

