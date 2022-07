Moderní elektromobil vyzval na souboj skoro 30 let staré osmiválcové auto, neměl to dělat před 4 hodinami | Petr Prokopec

Tohle srovnání může na první pohled působit poněkud neférově, ovšem jen do chvíle, než si uvědomíte, že existují i levnější moderní auta se spalovacími motory, která by se svým kdysi velmi rychlým předchůdcem neměla problém. Elektromobil ho má.

Jsou elektromobily budoucností automobilové dopravy? Na tuto otázku aktuálně neexistuje jednoznačná odpověď, jakkoli se najdou tací, kteří by to bez váhání potvrdili. Odkazují se přitom na jejich propagované přednosti, mezi něž patří i svrchovaná jízdní dynamika. Srovnání Kie EV6 s Ferrari F355, ke kterému přistoupil britský Carwow, ovšem něco takového nepotvrzuje a poukazuje spíše na úskalí elektrické alternativy. Potlesk by tu měl patřit autu, jehož vývoj odstartoval už na sklonku 80. let minulého století.

Je nám jasné, že porovnávat jeden z někdejších vrcholů automobilové produkce s vozem, který je víceméně určen obyčejným rodinám, není na první pohled až tak zcela férové. Nicméně si jen stačí uvědomit, že kdyby na místě Kie stál třeba Volkswagen Golf R, nejspíše by vítězství připadlo německému vozu. S 320 koňmi totiž má dle automobilky zvládat stovku za 4,7 sekundy, reálně je však rychlejší. Ferrari pak sice byl přisuzován stejný čas, ve skutečnosti je ale pomalejší.

Kia je nicméně papírově pomalejší, se 325 koňmi má stovku zdolat za 5,2 sekundy. Tak tomu ovšem je pouze ve chvílích, kdy jsou její baterie plně nabité. Čím méně kapacity však mají, tím pomaleji vůz jede. Dosáhnout tedy opakovaně továrnou uváděných čísel je prakticky nereálné. A přesně to se projevilo i při daném srovnání, které EV6 ovládlo jen při prvním rozjezdu, kdy měl majitel Ferrari špatný start a při řazení byl hodně opatrný na spojce.

Druhé i třetí kolo však již byly zcela v režii F355, stejně jako pružné zrychlení. Nepřekvapivě pak dopadl test brzdění, neboť italský vůz je o neskutečných 700 kilo (!) lehčí. Elektromobilem tedy opravdu překonán nebyl, což by se ovšem zmiňovanému Golfu R jistě povedlo. K mání je přitom od 1,2 milionu korun, zatímco EV6 se dvěma motory startuje o 300 000 korun výše. Žádným obrazem pokroku elektrická Kia v tomto případě není, srovnání s F355 ukazuje především na to, jak nesmyslně těžká, a už proto neefektivní elektrická auta jsou.

F355 tahalo při souboji spalovacího a elektrického vozu za silnější konec provazu... Foto: Ferrari



...přestože má EV6 dva motory, a tedy pohon všech kol. V důsledku toho i těžkých akumulátorů na palubě je ovšem také podstatně těžší. Foto: Kia

