Moderní poctu ikonickým Lanciím pohání 1000koňový motor od Koenigseggu a je to něco, jeho projev nahání husí kůži
Petr ProkopecTohle auto by mohlo dostat klidně dvoulitrové turbo od Volkswagenu, stejně by dokázalo ohromit. Jeho autoři se ale chtěli zarýt publiku pod kůži všemi prostředky, a tak rozjeli spoluprací se švédským výrobcem hypersportů, od kterého si půjčili jeho vyhlášený pětilitr.
včera | Petr Prokopec
Italská společnost Kimera Automobili stále není široce známá, poprvé o sobě ale dala výrazněji vědět už v roce 2021, kdy představila model EVO37. Šlo o restomod vycházející z ikonického kupé, se kterým Lancia v roce 1983 vyhrála ve světovém rallye šampionátu. Nemalou zásluhu na tom přitom nesli Walter Röhrl a Markku Alen, kteří dokázali překonat Audi a jeho Sport Quattro, a to přesto, že k dispozici měli pouze jednu poháněnou nápravu. Šlo tak o vůbec poslední vítězství ve WRC, o které se zasadila zadokolka.
Kimera tuto Lancii osadila karbonovou karoserií, pod kterou zamířil 2,1litrový čtyřválec doplněný turbodmychadlem a kompresorem. Na zadní kola tak zamířilo 512 koní, což při 1,1tunové hmotnosti rozhodně nezní špatně. Ještě o kus dále ovšem Italové zašli s verzí EVO38, u které byl motor řádně přepracován. Výkon tak narostl na více než 600 kobyl, přičemž nově již směřoval na všechna čtyři kola. Zákazníci pak mohli zvolit i výfuk s centrální koncovkou, ovšem jen pro čistě okruhové exempláře.
Před dvěma lety se pak Italové pochlubili dalším pokračováním, které dostalo název K39. Ten má i reflektovat jeho podstatu, neboť již nejde o restomod, nýbrž vlastní vůz Kimery, který byl slavnými Lanciemi pouze inspirován. Firma ovšem nezůstala jen u této značky, v zadních partiích tak budete mít pocit, že koukáte na moderní Ferrari F40. Ovšem pouze u základní verze, neboť provedení Pikes Peak bylo opravdu dramaticky přepracováno a jeho zádi kromě centrální ploutve vévodí také masivní difuzor.
Kimera uvádí, že model K39 bude vyroben jen ve velmi omezeném počtu, žádné konkrétní číslo však nepadlo. Firma ale prý má zákazníky . Prvním deseti pak byl nabídnut právě paket Pikes Peak, ovšem zda každý z nich šel touto cestou, zatím nevíme. Bez ohledu na karoserii, která se může chlubit polepem ve stylu Martini Racing, však obě varianty pohání stejný motor. A tentokrát už nejde o další modifikaci čtyřválcové jednotky, místo toho zde máme válců hned osm.
Italská společnost je totiž vůbec první v celé branži, která se dohodla na dodávkách pohonných jednotek švédského Koenigseggu. Pro jejího zakladatele Christiana von Koenigsegga má být spolupráce osobním projektem, pročež bude zajímavé sledovat, čeho se ještě v budoucnu dočkáme. Z řidičského úhlu pohledu ovšem již nyní byla laťka nastavena hodně vysoko, neboť pětilitrový osmiválec produkuje 1 000 koní a 1 200 Nm, a to i při spalování běžného 95oktanového benzinu.
Jízdní parametry zatím upřesněny nebyly, nicméně Italové cílí na stejnou hmotnost 1 100 kg jako u restomodů, přestože tentokráte tu už nemáme čtyřmetrové, ale o poznání větší kupé. EVO37 přitom mělo na kontě 3sekundové zrychlení a maximálku 310 km/h, od novinky tak lze očekávat ještě zajímavější data. Standardně vůz bude osazen sedmistupňovým manuálem, za příplatek ovšem klientela bude moci zvolit sekvenční řazení, které se hodí hlavně k verzi Pikes Peak.
K39 si živý debut užila před dvěma týdny na přehlídce Concorso d'Eleganza Villa d'Este u italského jezera Como, kde se ukázaly již provozuschopné prototypy. Návštěvníci akce si tedy osmiválec Koenigseggu mohli užít na vlastní uši a rozhodně se nemohli nudit, auto zní jak pojízdné hromobití. Samotní majitelé se ovšem budou muset ještě obrnit trpělivostí, neboť první z nich svá auta převezmou zkraje příštího roku. A dá se předpokládat, že za méně než 20 milionů korun novou Kimeru nepořídili, to spíš museli ještě přidat.
Italové se i u svého třetího projektu nechali ovlivnit historickými Lanciemi, tentokrát však neskončili u restomodu, přišli s kompletně vlastním vozem. Ten se chlubí motorem od Koenigsegg naladěným na 1 000 koní a zní... No poslechněte si ho sami níže, stojí to za to. Foto: Kimera Automobili, tiskové materiály
Zdroj: Kimera Automobili, NM2255@Youtube
