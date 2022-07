Motor auta, které chce překonat rychlost 500 km/h, změřili na motorové brzdě, má neskutečný výkon před 4 hodinami | Petr Prokopec

I oficiálně má produkovat úctyhodný výkon, ve skutečnosti je ale ještě o dost silnější, než tovární data naznačují. I proto autoři dál věří tomu, že bájnou pětistovku pokoří jako první.

Bugatti Veyron už navždy zůstane historickým mezníkem nesmazatelně zapsaným v automobilových dějinách. Před jeho příchodem totiž výkon přesahující tisíc koní nabízely jen extrémní kreace, jejichž životnost byla dána několika sprinty na čtvrtmíli. Ale poté, co hypersport z Molsheimu dorazil k prvním zákazníkům, se doslova strhla lavina, neboť i další najednou zjistili, že to prostě jde. Zejména malí výrobci tak začali posílat na trh stále výkonnější vozy, a ve finále tak nakonec nikomu nepadla čelist až úplně na zem, když značka SSC v roce 2020 oznámila, že nový model Tuatara disponuje 1 774 koňmi.

S údivem lze nicméně počítat nyní, kdy Tuatara, či spíše pouze její motor, zamířila na motorovou brzdu. A jak se ukázalo, tovární údaj je značně podhodnoceným, neboť 5,9litrový osmiválec nakonec vykázal výkon zhruba 1 890 „amerických” koní (tedy hp), což je nějakých 1 916 „evropských” (PS). Tohoto čísla pak dosáhl při spalování biopaliva E85, v případě naplnění nádrže běžným (tedy na americké poměry) 91oktanovým benzinem je jeho udávaný výkon „pouze“ 1 369 koní. Nic to však nemění na skutečnosti, že Tuatara má opravdu potenciál překonat metu 500 km/h.

Nejde přitom pouze o výkon, americký vůz je zároveň i neskutečně lehký (1 247 kg) a velmi aerodynamický (Cd 0,279). Ve finále tak firma k celosvětovému úspěchu nejspíše potřebuje jen pořádný kus silnice. Když totiž Larry Caplin (jeden z prvních majitelů) dosáhl rychlosti 475 km/h, stalo se tak v areálu agentury Space Florida, kde ranvej má pouze 3,7 kilometru. Třeba testovací dráha Ehra-Lessien, jenž patří koncernu VW Group, ovšem disponuje rovinkou dlouhou 9 kilometrů.

Je pochopitelně bez šance, že by Němci Američanům testovací areál zapůjčili, už jen proto, že by mohlo dojít na deklasování Chironu. Jeho veškeré exempláře pak sice byly vyprodány, načež by Bugatti nemusela až tak bolet ztráta rekordu, ovšem image značky by utrpěla šrámy. Jak se tedy zdá, SSC bude muset znovu nechat uzavřít státní silnici č. 160 v Nevadě, kde se již jednou o překonání mety 500 km/h pokoušelo. Tentokrát ale už nesmí dojít na nesrovnalosti.

