Motorkář se natočil, jak v běžném provozu ujel přes 100 kilometrů za 20 minut, teď po něm jde policie před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Colorado State Patrol, CC0 Public Domain

Popravdě řečeno pochybujeme, že něčeho takového dosáhl, zase tak rychle nejel. Nic to ale nemění na tom, že se v provozu pohyboval „jako blázen”. A úřady pro to pochopení nemají. Prokázat mu spáchání několika trestných činů jen na základě videa bude ale velmi obtížné.

Někteří lidé jezdí i v běžném provozu za hranicí legálních limitů. Nechceme to bez dalších informací hodnotit jinak než jako obvykle ilegální (také zákon zná výjimky od jednání v krajní nouzi až po jízdu vozidel s právem přednosti v jízdě), neboť na některých místech a za určitých okolností neznamená vyšší než povolená rychlost žádné podstatné riziko. A podobně rozumně lze porušovat i některá jiná pravidla. Programově to neděláme, pokud bychom to ale přece jen dělali, určitě se při tom nebudeme natáčet a prezentovat to s tím, že jsme z jednoho města do druhého přejeli průměrnou rychlostí v řádu stovek kilometrů v hodině.

Přesně ale udělal zatím neznámý člověk, policie z amerického Colorada ale podezřívá jistého Rendona Dietzmana z Texasu. Ten měl podle jejího přesvědčení vystavit na Youtube dnes už nedostupné video nazvané „Z Colorado Springs do Denveru za 20 minut”, kde se na blíže neupřesněném motocyklu pokusil právě o to. Upřímně, je to nesmysl - buď je ten čas moc krátký nebo nešlo jízdu mezi těmito dvěma městy, ale jen mezi jejich vzdálenými předměstími. Z Colorado Springs do Denveru je to přes 113 km, takže by dotyčný musel jet průměrnou rychlostí 339 km/h. To není možné.

Nic to ale nemění na tom, že jel sakra rychle. Originální video už neexistuje, ale policie z něj zveřejnila útržek, který přibližně ukazuje, o co v něm šlo. Jezdec na motocyklu na něm dosahuje rychlosti až 173 mph, tedy asi 278 km/h (většinou ale jede pomaleji, průměr byť „jen” 200 km/h by takovou jízdou byl tak tak dosažitelný), a provozem se proplétá velmi kurážně. Nebudeme říkat, že jeho jízda je naprostá šílenost, to by zřejmě žádné video ani nedotočil, rozhodně v ní ale není těžké najít momenty, kdy jej jedna drobná chyba dělí od katastrofy. Na motorce navíc jede v tričku, tohle není rozumné ani trochu.

Policie na dotyčného vypsala zatykač a viní jej mj. z bezprostředně hrozícího vážného ublížení na zdraví, účast v rychlostním závodě, bezohledné ohrožení, bezohledné jízdy, překročení povolené rychlosti o víc jak 65 km/h, zapojení se do exhibice rychlosti (sic) a provoz vozidla bez připevněné registrační značky. Za to mu hrozí pořádný flastr, právníci ale říkají, že pokud se nepřizná nebo se někde někým nenechal bezprostředně jasně identifikovat v souvislosti s danou jízdou, bude pro policii či případně prokuraturu velmi obtížné prokázat jeho osobní účast na řízení stroje.

My už jen dodáme, že dotyčný není zdaleka první a bohužel zřejmě ani poslední, kdo něco takového provádí. Z českých luhů a hájů můžeme vzpomenout na též přiložené video údajně dokumentující cestu z Prahy do Českých Budějovic za 51 minut (průměr skoro 178 km/h podle údajů z videa) v BMW 330d, které se svého času (je to už přes 15 let) dočkalo poměrně značné odezvy a „vysílala” jej i TV Nova. Pokud víme, v tomto případě nebyl policie nikdy schopna dojít ani ke konkrétnímu podezření.

Motorky jako Kawasaki Ninja ZX-10R se dokáží provozem proplétat enormní rychlostí, o tom nemůže být sporu. To ale ještě neznamená, že bychom s nimi měli tak zacházet a chlubit se tím na internetu. Ilustrační foto: Kawasaki

Zdroje: 9News, Colorado State Patrol, mpowerchannel@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.